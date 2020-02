Mülheim. Nur mit zwei Siegen an diesem Wochenende bleiben die Dümptener Füchse im Play-off-Rennen. Am Samstag wartet allerdings der Spitzenreiter.

Dümptener Füchse messen sich mit dem Tabellenersten

Vor einer schweren Aufgabe stehen die Dümptener Füchse im ersten Pflichtspiel im neuen Jahr. Am Samstag treffen sie um 16.30 Uhr in der Sporthalle an der Holzstraße auf Blau-Weiß Schenefeld, Spitzenreiter in der 2. Floorball-Bundesliga. Am Sonntag folgt die Auswärtspartie gegen den BSV Roxel (15 Uhr, Schulzentrum Münster-Roxel).

Die Mülheimer müssen beide Begegnungen gewinnen, um ihre Chance auf das Erreichen der Playoff-Runde zu wahren. „Das ist ein schwerer Jahresauftakt für uns. Schenefeld ist der ungeschlagene Tabellenführer. Zudem hat unser Gegner bereits eine Partie gegen Bremen gespielt. Wir müssen also nun versuchen, möglichst schnell in den Spielrhythmus zu kommen“, sagt Kevin Buckermann.

Mülheimer sind in Münster favorisiert

Der Füchse-Kapitän weiter: „Um eine Chance gegen die körperbetont spielenden Schenefelder zu haben, müssen wir auf engstem Raum sehr ballsicher agieren. Ganz wichtig ist auch die Effektivität vor dem gegnerischen Tor.

In Münster sind die Mülheimer favorisiert. Buckermann befürchtet nur, dass es nach einer Niederlage gegen den Spitzenreiter am Samstag einen Tag später schwierig wird, die nötige Motivation aufzubauen. So sagt er: „Mal sehen, in welcher mentalen Verfassung wir uns befinden. Wichtig wird sein, den Ball schnell laufen zu lassen, um so Räume in der gegnerischen Verteidigung zu finden.“