Die Bezirksliga-Frauen des HSV Dümpten setzen zum Start der Rückrunde ihre Siegesserie nahtlos fort. Sie gewinnen gegen die zweite Mannschaft von Adler Bottrop mit 26:14. Grundstein für den Erfolg war eine starke Leistung in der ersten Halbzeit.

In dieser hatte sich der Tabellenführer schon einen komfortablen Vorsprung von elf Toren herausgespielt (17:6). „Ab der 40. Minute hat dann aber etwas die Konzentration nachgelassen“, erklärte HSV-Trainer Peter Högerle. Zudem kam einiges an Wurfpech hinzu, da auffallend viele Bälle an Pfosten oder Latte landeten. Am Ende reichte aber auch der „Schongang“ für einen verdienten Sieg. Die Dümptenerinnen führen damit weiter mit vier Punkten Vorsprung die Tabelle vor Verfolger Turnerbund Oberhausen an.

Souveräner Auftritt der Styrumer-Reserve

Hinter den Oberhausenerinnen hat sich nun wieder die Reserve der DJK Styrum 06 eingefunden. Durch ihren Sieg gegen den Turnerbund Osterfeld (22:19) sind sie in der Tabelle wieder am Gegner vorbeigezogen. Dabei hat Trainer Stephan Schmidt einen souveränen Auftritt seiner Mannschaft gesehen. „Wir haben das ganze Spiel über geführt“, so der Coach. Insbesondere in der zweiten Hälfte konnten die „06erinnen“ den Turnerbund auf Abstand halten. Beste Werferin war dabei Claudia Hein mit zehn Treffern.

Nicht so gut lief es dagegen für die anderen beiden Mülheimer Bezirksligisten. Die DJK Tura 05 Dümpten unterlag beim Tabellennachbar SC Bottrop knapp mit 22:24. Tabellenschlusslicht SV Heißen II verlor Zuhause deutlich gegen die dritte Mannschaft des TV Biefang (16:26). Allerdings war auch nicht unbedingt damit zu rechnen, dass die Heißener Reserve, die erst zwei Punkte auf dem Konto hat, gegen den Tabellenvierten aus Oberhausen zum Zuge kommt.

Tura Dümpten und SV Heißen II treffen sich zum Derby

Am nächsten Spieltag treffen sich die Tura und der SV Heißen zum nächsten Mülheimer Derby, das Spiel findet am Sonntag um 18 Uhr in der Sporthalle Von-der-Tann-Straße statt.

Als Favorit gehen sicherlich die Turanerinnen in die Partie, die nun auf dem sechsten Platz stehen. Vielleicht können die Heißenerinnen aber auch das Momentum nutzen, denn die DJK hat aus den letzten drei Begegnungen auch nur einen Punkt mitnehmen können.