DJK Styrum erkämpft Auswärtssieg in Düsseldorf

Die Landesligafrauen der DJK Styrum 06 haben gegen die SFD Düsseldorf wichtige Punkte eingefahren. Sie gewannen in Düsseldorf 21:17 (10:12).

„Das waren hart erkämpfte Punkte“, sagte DJK-Trainer Gunnar Müller. Denn die Styrumerinnen kamen nicht gut in die Partie und hatten in der ersten Hälfte weder in der Abwehr noch im Angriff so richtig Zugriff auf das Spiel. Die Deckung ließ zu viele einfache Tore zu, es fehlte an Aggressivität und Laufbereitschaft – so blieben die Gastgeberinnen aus der Landeshauptstadt lange im Spiel.

Styrum verbessert sich in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause zeigten die „06erinnen“ vor allem in der Defensive ein anderes Bild. Zudem lief Torfrau Susanne Bednorz zu Hochform auf und konnte viele Bälle der Düsseldorferinnen abwehren. So kamen die Gastgeberinnen nur zu fünf Treffern in der zweiten Hälfte.

Aber auch im Angriff lief es deutlich besser für Styrum. Vor allem über den Kreis oder nach Eins-gegen-eins-Aktionen kamen sie zum Erfolg. „Es war insgesamt mehr Leidenschaft und Wille da. Die Mädels haben eine tolle Moral gezeigt“, freute sich Müller. Dies sei umso höher anzurechnen, weil ein Großteil der Mannschaft 60 Minuten durchspielen musste. Auswechselspieler standen ihm nur für die Außenpositionen zur Verfügung.

SFD Düsseldorf – DJK Styrum 17:21 (12:10)

DJK: Bednorz - Stöckl, Gitzler (2), Rieth, Stautenberg (5), Schaare (3), Zutt (5/2), Nell (3/1), Kroll (3/1).