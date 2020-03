DJK Styrum 06 will dem ETB wieder Punkte abnehmen

Zum Nachholspielempfangen die Landesliga-Handballerinnen der DJK Styrum 06 am Dienstagabend, 19.45 Uhr in der Halle an der Von-der-Tann-Straße den ETB Schwarz-Weiß Essen.

Das Hinspiel endete 21:21. Nicht nur deswegen rechnet sich DJK-Trainer Gunnar Müller bei der Neuauflage Chancen aus. „Wir müssen den starken Rückraum in den Griff bekommen“, fordert er. Die Abwehrleistung von Sonntag, insbesondere aus der Schlussphase, macht Mut.

Zwei Neuzugänge sind spielberechtigt

Personell sieht es besser aus als zuletzt. „Die neuen Lisas sind spielberechtigt“, freut sich Müller. Damit sind die Neuzugänge Lisa Thönnessen (Rückraum) und Lisa Metz (Linksaußen) gemeint. Metz hatte zuletzt bei Adler Haan in der Verbandsliga gespielt.