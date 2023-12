DJK Styrum 06: Große Trauer um Ernst Grefenhaus

DJK Styrum 06 trauert um Ernst Grefenhaus. Der Ehrenvorsitzende verstarb im Alter von 93. Über einen, der den Sport und die DJK geprägt hat.

Die DJK Styrum 06 trauert um Ernst Grefenhaus. Der Ehrenvorsitzende des Mülheimer Sportvereins verstarb Anfang Dezember im Alter von 93 Jahren. Das Styrumer Urgestein war seit 1952 Mitglied bei den „06ern“ und nach dem Krieg maßgeblich am Wiederaufbau des Vereins beteiligt. Während seiner sportlichen Laufbahn bei der DJK war er sowohl bei den Handballern als auch beim Tischtennis aktiv.

Aber auch darüber hinaus blieb er dem Verein stets verbunden und engagierte sich beispielsweise im Vorstand. Von 1963 bis 1982 führte Grefenhaus ihn dann als Vorsitzender. Aufgrund seiner Verdienste und seinem Engagement haben ihn die Styrumer ein Jahr später zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Denn wenn es um seinen Verein ging, war sich Grefenhaus nie für etwas zu schade. So hat er beispielsweise über Jahre hinweg den Styrumer Mannschaftsbus vor der eigenen Haustür gehegt und gepflegt.

DJK Styrum 06 war für Ernst Grefenhaus eine Familie

Neben seiner großen Hilfsbereitschaft und seiner liebevollen Art wird vor allem sein Sinn für Humor in Erinnerung bleiben. Dabei hat Grefenhaus auch die Bühne nicht gescheut, wenn er beim traditionellen Vereinskarneval im Elferrat durch das bunte Programm geführt hat. Die DJK Styrum 06, das war für den Ehrenvorsitzenden aber auch immer ein Stück weit Familiensache. Denn auch seine Frau und die beiden Kinder waren im Verein sportlich aktiv.

Die Geselligkeit und ein reges Vereinsleben waren dem ehemaligen Handballer wichtig. So hat er beispielsweise jedes Jahr zu einer großen Tannenbaumaktion auf seinem Hof in Styrum eingeladen. Dazu gab es Glühwein und Kekse. Für viele Styrumer – nicht nur Vereinsmitglieder – war das immer ein beliebter Anlaufpunkt und eine Möglichkeit, in der Vorweihnachtszeit nochmal zusammenzukommen. Nicht nur dabei wird Ernst Grefenhaus fehlen.

