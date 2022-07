DJK BW Mintard trifft auf KFC Uerdingen, MSV 07 auf Wülfrath

Mülheim. Das Wochenende bietet einige interessante Fußball-Testspiele mit Mülheimer Beteiligung. Den Anfang macht am Freitag der 1. FC Mülheim.

Den größten Namen bei den Testspielgegnern hat am Wochenende Landesligist DJK BW Mintard vor der Brust. Die Mannschaft von Trainer Christian Knappmann spielt in Krefeld ein kleines Turnier mit zwei jeweils 60-minütigen Partien.

Zunächst geht es gegen den Oberliga-Absteiger 1. FC Mönchengladbach (13 Uhr), dann gegen den Regionalliga-Absteiger und Traditionsverein KFC Uerdingen (14.20 Uhr, jeweils Am Holderspfad 200, Krefeld).

Bereits am Freitag spielt der 1. FC Mülheim bei Rheinland Hamborn (19.30 Uhr), am Samstag im Einsatz ist der Mülheimer SV 07, der den 1. FC Wülfrath aus der Landesliga ab 16 Uhr auf der heimischen Anlage begrüßt. Der Mülheimer FC tritt am Sonntag ab 13 Uhr beim Oberligisten SF Hamborn 07 an, der SV Rot-Weiß Mülheim testet ab 15.30 Uhr zuhause gegen den SC Velbert, der frisch aus der Oberliga in die Landesliga abgestiegen ist.

Fatihspor Mülheim tritt gegen einen Bezirksligisten an

Auch die Mannschaften aus der Kreisliga sind im Einsatz. Der SV Raadt trifft am Sonntag auswärts (12.30 Uhr) auf die Spvg Schonnebeck II, beide Teams spielen in der Kreisliga A. TuSpo Saarn empfängt am Sonntag ab 15 Uhr den SV Schwafheim aus der Kreisliga A in Moers.

Der TuS Union Mülheim spielt zeitgleich beim A-Ligisten Post SV Oberhausen, der SC Croatia beim Bezirksliga-Absteiger Blau-Weiß Oberhausen. Ab 15.30 Uhr ist der TSV Heimaterde beim TuS Essen-Holsterhausen aus der Kreisliga A im Einsatz.

Den Testspiel-Sonntag runden der SV Heißen mit seinem Auswärtsspiel beim A-Ligisten SV Rhenania Hamborn (17 Uhr) und Fatihspor Mülheim mit seinem Heimspiel gegen den Bezirksligisten Duisburger SV 1900 (17 Uhr) ab.

