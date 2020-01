Die HSG Mülheim verliert in Ratingen gleich doppelt

Es war ein gebrauchter Tag für die HSG Mülheim. Die Spielgemeinschaft unterlag beim Schlusslicht TV Ratingen II mit 27:32 (17:17) und verliert dabei auch noch einen ihrer Haupttorschützen. Marco Schroer verletzte sich nach einem groben Foul am Fuß und musste nach dem Spiel ins Krankenhaus. Der Rechtsaußen hat sich wohl einen Bänderriss zugezogen und wird längere Zeit pausieren müssen.

Dabei begann die Partie gar nicht schlecht aus Mülheimer Sicht. Der Angriff spielte schnell und druckvoll, so dass die Ratinger Abwehr oft einen Schritt zu langsam und damit zu Fouls gezwungen war. In den ersten Minuten bekam die HSG bereits drei Siebenmeter zugesprochen, die Marco Schroer sicher verwandelte.

Mülheim führt mit vier Toren

So führten die Gäste nach 15 Minuten 7:4 und in der 20. Minute sogar mit vier Toren (12:8) und es schien, als würde alles seinen geplanten Gang gehen. „Allerdings haben wir dann vollkommen den Faden verloren“, sagte Trainer Fabio Carlo. Fehlpässe und technische Fehler luden die Ratinger zu Tempogegenstößen ein und brachten ihnen in der 26. Minute den Ausgleich und kurz darauf sogar die erste Führung (16:15). Mit 17:17 ging es in die Pause.

Die zweite Hälfte ging dann klar an den Turnverein, der wohl registriert hatte, dass hier gegen den Tabellenzweiten etwas drin war. Die HSG-Offensive dagegen wirkte zunehmend konzeptlos. Sie verließ sich zu sehr auf Einzelaktionen und suchten zu früh den Torabschluss. So ging der Gastgeber mit vier Toren in Führung (21:17). Zwar kamen die Mülheimer noch einmal auf zwei Tore heran, ließen dann aber die Hausherren im Angriff zu viel gewähren, so dass die Niederlage auch in der Höhe am Ende in Ordnung geht.



TV Ratingen II – HSG Mülheim (17:17)

HSG: Günther – Engels (3), L. Schöneich (2), Weidner (3), T. Görgens (4), Schroer (4/3), L. Görgens (4/2),Richter (4), Hess, Schnittker, Hinz (je 1), Kolski, K. Schöneich