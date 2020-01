Mülheim. Die Handballerinnen der DJK Styrum 06 wollen mit einem Sieg an ihrem Gegner vorbeiziehen. Neuzugang wartet noch immer auf das Debüt.

Die Frauen der DJK Styrum 06 setzen zum Überholen an

Die Landesligafrauen der DJK Styrum 06 treten am Wochenende bei der Reserve der Bergischen Panther an. Die Partie gegen den Tabellennachbar wird am Sonntag um 12.30 Uhr angepfiffen. Die HSG Bergische Panther II steht derzeit auf Platz neun und damit einen Platz über den Styrumerinnen.

DJK-Trainer Gunnar Müller kann dann auf einen vollen Kader zurückgreifen – bis auf Neuzugang Lisa Thönnissen. Sie ist beruflich verhindert ist und kann erneut nicht ihr Debüt geben. Ansonsten sind alle Spielerinnen da.

Mülheimerinnen haben an der Abwehr gefeilt

„Die Panther sind eine junge Mannschaft die viel über Tempo geht“, so Müller. Besondere Stärken sieht er zudem auf der Mittelposition sowie auf Rechtsaußen. Auch deswegen haben die „06erinnen“ beim Training besonders an der Abwehr gefeilt.

„Ich hoffe, dass wir da auch aus unseren Fehlern der Vorwoche gelernt haben“, so Müller. Im Duell gegen die SG Langenfeld wurden die Styrumerinnen in der ersten Halbzeit überrannt. In der zweiten Hälfte konnten sie dann die Niederlage etwas abmildern.

DJK kann am Gegner vorbeiziehen

Wenn die DJK die beiden letzten Punkte der Hinrunde einfährt, könnte sie in der Tabelle an den Panthern vorbeiziehen. Aber dafür brauche es auch mehr Leidenschaft, fordert Müller.