Die besten Amateure Europas kommen zum Golf-Club Mülheim

Mülheim. Der Golf-Club Mülheim richtet von Donnerstag bis Sonntag die Internationale Amateurmeisterschaft aus. Zwei Mülheimer Lokalmatadore sind mit dabei.

Zum insgesamt siebten Mal in Serie findet von Donnerstag bis Sonntag auf der Anlage des Golf-Clubs Mülheim die Internationale Amateurmeisterschaft von Deutschland im Golfen statt.

Diesmal sind zum dritten Mal in Folge die Herren zu Gast. „Es kommen 120 Spieler aus 15 Nationen, um den begehrten Pokal zu gewinnen. Es sind die besten Amateurgolfer Europas am Start“, sagt Tim Berendsen, Clubmanager beim GC Mülheim.

Zwar fehlt Titelverteidiger Tiger Christensen, dennoch werden einige Spieler, die ein Handicap von minus 5 oder noch besser haben, ihr Können in Mülheim beweisen – unter anderem auch Teilnehmer der Nationalmannschaft. „Das Teilnehmerfeld ist so gut wie noch nie. Das Niveau ist sehr hoch, die Jungs können den Ball alle sehr weit schlagen, da können wir uns auf Golf auf höchstem Niveau freuen“, sagt Berendsen.

GC Mülheim: Hoffnung auf einen Sprung unter die Top 60

Aus Mülheim sind Matthias Wittmer und Fahri jr. Smani dank zwei Wildcards dabei. Beide sind Außenseiter, ihre Erfahrung auf dem Heimatplatz könnte aber für eine Überraschung sorgen. „Wenn einer den Sprung unter die Top-60 schafft, wäre das sensationell. Aber da spielt auch die Nervosität eine Rolle“, so Berendsen.

Am Donnerstag geht das Turnier, bei dem der Eintritt frei ist, ab 8 Uhr mit den ersten 60 Teilnehmern, die 18 Loch spielen, los. Nachmittags ab 13 Uhr startet der zweite Block. Freitag starten alle in umgekehrter Reihenfolge, ab Samstag ergibt sich der Ablauf nach den bisherigen Ergebnissen. Am Sonntag golfen dann die besten 60 um den Titel.

Berendsen: „Wir betreiben einen hohen Aufwand, gerade was die Platzpflege betrifft. Aber wir werden alles daran setzen, den Teilnehmern wieder beste Bedingungen bieten zu können.“ Die aktuelle Hitze soll dabei nicht zum großen Problem werden – zudem sind etwas fallende Temperaturen angesagt.

