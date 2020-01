Mülheim. In der Liga stehen der VfR Saarn und der HSV Dümpten vor schwierigen Wochen. Vor dem Pokalspiel haben beide Teams große Personalsorgen.

Derby kommt für Dümpten und Saarn denkbar ungünstig

Am Dienstagabend kommt es im Handball-Kreispokal zum Mülheimer Derby. Der VfR Saarn empfängt um 20 Uhr an der Holzstraße Verbandsligist HSV Dümpten. Naturgemäß gehen die höherklassigen Dümptener als Favorit ins Spiel. Beide Trainer machten aber auch im Vorfeld klar, dass für sie der Fokus weniger auf dem Pokal, sondern vielmehr auf der Meisterschaft liegt.

„Das Final Four ist sicherlich nicht unser oberstes Ziel“, sagt etwa VfR-Trainer Carsten Quass. Denn in der Liga gelte es noch wichtige Punkte einzusammeln, um nicht nach unten abzurutschen. Das in der Landesliga alles möglich ist, habe zuletzt die Niederlage der HSG gegen den letzten TV Ratingen II gezeigt. Aktuell stehen die Saarner mit Platz neun im gesicherten Mittelfeld.

Dümpten steckt in einer prekären Situation

Für die Dümptener ist die Lage in der Liga nach der jüngsten Niederlage gegen den Turnerbund Wülfrath noch ein Stück weit prekärer geworden, sie haben nur noch zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

„Und für uns steht am Wochenende mit der Partie gegen den Solinger TB gleich wieder das nächste wichtige Spiel an“, sagt HSV-Trainer René Bülten und macht damit auch gleich klar, dass ihn derzeit andere Sorgen plagen. So hat sich nach der Knieverletzung von Daniel Neikes gegen Wülfrath die personelle Lage der „Rothosen“ nicht gerade verbessert. Auch Dominik Gernand wird Bülten wohl weiter schonen, ebenso wie Daniel Kiriakou. Ob Hanno Tebart nach seinem Urlaub schon wieder einsteigen wird, war noch nicht ganz klar. Beim nächsten Meisterschaftsspiel wird er aber wohl wieder an Bord sein.

Saarn gehen ebenfalls die Spieler aus

Aber auch die Saarner werden nicht vollständig sein. Sie müssen unter anderem auf ihren Leistungsträger Benedikt Linssen verzichten. Auch Sebastian Benkert wird fehlen, weshalb Quass mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllen wird. „Nichtsdestotrotz wollen wir uns natürlich vernünftig aus der Affäre ziehen“, sagt VfR-Trainer Carsten Quass.