Der VfR Saarn will sich von seiner guten Seite zeigen

Zu ungewohnter Zeit empfangen die Handballer des VfR Saarn am Wochenende die DJK Grün-Weiß Werden. Das Spiel gegen den Tabellennachbarn findet bereits am Samstagabend um 19.30 Uhr in der Sporthalle Holzstraße statt.

Dann wollen sich die Hausherren ganz anders präsentieren als bei den letzten Partien gegen die beiden Altendorfer Mannschaften.

Wiedergutmachung für die vergangenen Wochen

„Wir wollen Wiedergutmachung betreiben und einen disziplinierten Auftritt hinlegen“, sagt VfR Trainer Carsten Quass. Letzteres sei auch nötig, um gegen Werden zum Erfolg zu kommen, weiß der Coach.

Im Hinspiel jedenfalls hat das nicht so gut geklappt, da verloren die Saarner knapp mit einem Tor (26:27). Knackpunkt sei auch da schon eine schlechte Chancenverwertung gewesen.

Saarner Trainer erwartet starken Essener Rückraum

Die Gäste hält der Saarner Trainer vor allem im Rückraum für stark besetzt und „sehr variabel“. Aber auch der Kreisläufer sei nicht zu unterschätzen. „Da müssen wir in der Abwehr richtig zupacken“, fordert Quass. Rechtsaußen Christof Mailand wird Saarn verletzt fehlen.