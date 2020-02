Der VfB Speldorf kann doch noch gewinnen – 2:1 in Unterrath

Sie können es doch noch! Zum ersten Mal seit dem 11. November hat der VfB Speldorf wieder ein Fußballspiel gewonnen. Beim Bezirksliga-Spitzenreiter SG Unterrath gewann der Landesligist mit 2:1 (0:0).

„Natürlich fühlt sich das gut an, das ist ja auch jedem vorher klar gewesen“, meinte Trainer Olaf Rehmann. Die Leistung sei „über weite Strecken gut“ gewesen. Schwächere Phasen mischten sich freilich zwar auch in das Spiel, hielten sich unter dem Strich aber in Grenzen.

Beide Last-Minute-Neuzugänge feierten ihr Debüt

Rehmann musste personell improvisieren. So spielte Cedric Bartholomäus anstelle des noch angeschlagenen Maxwell Bimpek in der Innenverteidigung. Für den kurzfristig erkrankten Esad Morina spielte Neuzugang Christopher Krämer zunächst im Angriff, später dann im Mittelfeld.

Der zweite Neue, Lutz Radojewski, spielte sogar durch und wusste auf der Sechserposition durchaus zu überzeugen, weshalb Rehmann auf einen Tausch mit Bartholomäus verzichtete.

Aydogmus erzielt sofort den Siegtreffer

Kurz nach der Pause gerieten die Mülheimer aber zunächst wieder einmal in Rückstand. Janis Timm konnte aber den Ausgleich herstellen. In den letzten 20 Minuten verhalf Trainer Rehmann dann seinem neuen Stürmer Ercan Aydogmus zum Debüt – und der 40-Jährige erzielte prompt den 2:1-Siegtreffer für den VfB, der am kommenden Wochenende mit einem Auswärtsspiel beim SC Düsseldorf-West wieder in die Landesliga einsteigt.