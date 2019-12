Die Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga hatten die Fußballer des Mülheimer FC 97 schon so gut wie in der Tasche. Sie bestätigten nicht nur ihren ersten Platz, sondern krönten die erfolgreiche erste Saisonhälfte mit einem 8:0 (2:0)-Heimsieg über den 1. FC Bocholt II.

„So langsam wird’s teuer“, schmunzelt Co-Trainer Daniele Autieri. Vor der Saison hatten Mannschaft und Trainerteam vereinbart, dass die Coaches jedes Mal in die Mannschaftskasse einzahlen müssen, wenn die Mülheimer ohne Gegentor bleiben. Dies war am Sonntag – das Pokalspiel gegen Dümpten mitgerechnet – zum siebten Mal in Folge der Fall. „Ich habe schon gefragt, ob wir nicht eine Flatrate vereinbaren können“, schmunzelte Autieri.

Garcia-Doppelpack sorgt für frühe Vorentscheidung

Nach dem äußerst souveränen Heimerfolg seiner Mannschaft, war der Co-Trainer freilich bester Dinge. Die Gastgeber nahmen das Heft des Handelns früh in die Hand und ließen keine Zweifel aufkommen. Nachdem die ersten Chancen noch ausgelassen wurden, stellten Davi Pinto und Sandro Garcia bis zur Pause auf 2:0. Es sollten nicht ihre letzten Treffer bleiben.

Denn Garcia sorgte mit einem Doppelpack in der 54. und 55. Minute für die frühe Vorentscheidung in der Partie. Pinto erzielte später noch das 7:0. Die restlichen drei Treffer gingen auf das Konto des erst in der 63. Minute eingewechselten Soner Yavuz. „Er war lange verletzt, deswegen freut es mich besonders“, sagt Autieri. Ansonsten hebt er ungern Spieler heraus. „Alle, die reingekommen sind, haben ihren Teil beigetragen“, so der Co-Trainer.

Mülheimer FC 97 – 1. FC Bocholt II 8:0 (2:0)

Tore: 1:0 Pinto (26.), 2:0/3:0/4:0 Garcia (34./54./55.), 5:0/6:0 Yavuz (66./70.), 7:0 Pinto (84.), 8:0 Yavuz (84.)

MFC: Özkan – Zuberovski, S. Karabudak, C. Karabudak (74. Ergovanli), Aldemir (69. Katircioglu) – Türk (63. Yavuz), Cekic, Pinto – Selmanovic (58. Isik), Garcia,

Moreira