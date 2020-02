Mülheim. Am Doppelspieltag vor der Team-EM muss der Mülheimer Bundesligist zunächst nach Refrath, einen Tag später ist dann Lüdinghausen zu Gast.

Der 1. BV Mülheim hat wieder Chancen auf die Play-offs

Die ganz großen Sorgen muss sich der 1. BV Mülheim mit Blick auf den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga nicht mehr machen. Durch den 6:1-Erfolg gegen den 1. BC Beuel sind sogar die Play-offs wieder in Reichweite. Erst Recht, wenn beim TV Refrath (Sa., 18 Uhr) und gegen den SC Union Lüdinghausen (So., 15 Uhr, innogy Sporthalle) gute Ergebnisse eingefahren werden.

„Es ist ganz schwierig einzuschätzen wer bei den Gegnern am Wochenende aufläuft“, sagt Jonathan Rathke, Teammanager des 1. BV Mülheim vor dem Doppelspieltag. Grund dafür ist die Team Europameisterschaft, die in der kommenden Woche in Frankreich stattfindet.

Mülheim kann auf Rachel Sugden bauen

Rathke vermutet deshalb, dass „viele Spieler am Wochenende noch Bundesliga spielen und dann zur Nationalmannschaft reisen.“ So etwa auch Rachel Sugden. Die Schottin wird den Mülheimern zur Verfügung stehen.

Gerade in den Doppeln sieht Rathke viel Qualität bei den Refrathern. So stand Kilasu Ostermeyer in der vergangenen Woche noch im Finale der Deutschen Meisterschaften. Ob die Iren Chloe und Sam Magee sowie Nhat Nguyen im Kader stehen, vermag Rathke nicht einzuschätzen.

Lüdinghausen kommt mit zwei Deutschen Meisterinnen

Selbstbewusst dürften die Damen aus Lüdinghausen in Mülheim auftreten. Yvonne Li verteidigte jüngst ihren Titel bei den Deutschen Meisterschaften und gewann zudem gemeinsam mit Linda Efler den Doppeltitel. Allerdings: Bei den Herren schied Kai Schäfer überraschend früh aus.

„Dmytro Zavadsky ist fit und hat zuletzt starke Leistungen gezeigt“, rechnet sich Rathke dort Chancen für die Mülheimer aus. Auch dem starken Mixed Lara Käpplein/Tom Wolfenden traut Rathke eine Schlüsselrolle zu.