Coronavirus: Wie die German-Open-Tickets erstattet werden

Unmittelbar, nachdem die Yonex German Open von der Stadt Mülheim abgesagt worden waren, leitete das Organisationskomitee die Rückabwicklung aller Ticketkäufe in die Wege.

Inzwischen ist die Rückabwicklung in vollem Gange. Bis alle Fans eine Rückerstattung erhalten haben, kann es allerdings bis zu vier Wochen dauern.

So werden die Tickets erstattet

Wer ein Ticket in einer Vorverkaufsstelle erworben hat, bekommt es auch dort zurück erstattet. Bei Tickets, die online erworben wurden, erfolgt die Erstattung direkt auf das für die Zahlung verwendete Bankkonto.

Sie brauchen somit nichts weiter zu unternehmen. In diesem Fall bittet das Organisationsteam allerdings um etwas Geduld: Die Rückabwicklung aller Ticketkäufe wird bis zu vier Wochen in Anspruch nehmen. Darauf hat das Organisationskomitee keinen Einfluss. Auch bei Tickets die an der Tickethotline erworben wurden gilt dieses Verfahren.