Nicht nur die großen Fitnessketten, sondern auch die kleineren Studios und Vereine sind von der Schließung betroffen. Deshalb werden auch die Mülheimer kreativ.

Der TSV Viktoria Mülheim musste seinen gesamten Trainings-, Spiel- und Sportbetrieb vorläufig einstellen. Für die Mitglieder bedeutet das aber nicht, dass nicht trainiert werden kann. Das Geschäftsstellenteam des TSV um Claudia und Chantal Hendricks hat sich überlegt, wie sich die Mitglieder auch in der momentanen Situation fit halten können.

Viktoria Mülheim baut Gymnastikstudio zu Filmstudio

„Im Handumdrehen haben wir den Gymnastikraum an der Heerstraße zu einem Filmstudio umgebaut“, erzählt Claudia Hendricks. Alle Trainer und Kursleitungen hätten sich sofort bereit erklärt mitzuwirken und zu verschiedenen Themen Videos zu erstellen, die anschließend als „Home-Workouts“ online zur Verfügung stehen. Die Vereinsmitglieder können sich ganz einfach mit einer E-Mail an tsv-viktoria-home-workouts@gmx.de anmelden und erhalten dann einen Link, mit dem sie zu den Videos gelangen.

Das Hochladen der Videos erfolgt täglich und ermöglicht durch die breite Themenauswahl allen Mitgliedern das Trainieren auch in dieser Krise. „Das ist Zusammenhalt. Die Mitglieder sind für uns da und wir für unsere Mitglieder“, betont Geschäftsführerin Claudia Hendricks.

Sporttreff erstattet den Beitrag

Das Mülheimer Fitnessstudio Sporttreff erstattet seinen Mitgliedern dagegen die Beiträge für die Zeit, in der das Studio geschlossen ist. Dies allerdings erst am Ende der Vertragslaufzeit. Die Zwischenzeit will der Betreiber vor allem nutzen, um das Studio einer umfassenden Grundreinigung zu unterziehen.

Spezielle Angebote wie Online-Kurse bietet der Sporttreff nicht an. Für ein kleines Studio, das nicht an einer Kette hängt, sei dies schwierig umsetzbar.

Trainer rät zu gesunder und abwechslungsreicher Ernährung

Sporttreff-Fitnesstrainer Christoph Klawin wird sich in der kommenden Zeit vor allem mit Joggen fit halten. „Alleine in der Natur und am besten fernab der Innenstadt“, so Klawin. Die Laufeinheit ließe sich auch prima mit einigen Grundübungen kombinieren, wie zum Beispiel Liegestütze, Sit-ups oder Burpees. .

„Die kann man auch im heimischen Wohnzimmer absolvieren“, meint der Fitness-Experte. So ließe sich mit einfach Übungen nahezu der gesamte Körper trainieren. Um sich fit zu halten, sollte man aber neben der Bewegung auch auf die Ernährung achten. „Also bitte nicht nur Nudeln mit Tomatensoße oder Essen aus der Dose“, so Klawin augenzwinkernd. Lieber jeden Tag frisch kochen, soweit es möglich ist.