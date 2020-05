Corona: Mülheimer Sportbund bittet Sportler um Geduld

Mülheim. Die Umsetzung der geforderten Maßnahmen im Breitensport kann für die meist ehrenamtlich geführten Vereine Zeit in Anspruch nehmen.

Die Nachricht, dass nach dem wegen der Corona-Pandemie verhängten „Lockdown“ Vereinssport grundsätzlich wieder möglich ist, hat alle Sportbegeisterten in Mülheim, darunter die Verantwortlichen in den rund 150 Vereinen, wohl ebenso erfreut wie überrascht.

Der Mülheimer Sportbund (MSB) appelliert dennoch an alle Sportlerinnen und Sportler, Verständnis zu haben, wenn die Anpassung an die speziellen Rahmenbedingungen noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Strenge Abstands- und Hygienevorschriften

„Wir freuen uns alle, dass es wieder los geht. Allerdings sollte jeder nachvollziehen können, dass die Verantwortlichen in den Vereinen nun erst einmal die entsprechenden Vorkehrungen treffen müssen, damit ihre Mitglieder – vorsichtig und sicher – wieder mit dem Sporttreiben beginnen können,“ sagt MSB-Geschäftsführerin Nicole Nussbicker.

Denn die Anpassungen der Vereinsaktivitäten an die momentane Situation gehen schließlich mit strengen Abstandsregeln und Hygienevorschriften einher. Und das kann in manchen Fällen dauern. Denn die Umsetzung muss von Ehrenamtlichen vorgenommen werden.

Eindämmung der Pandemie bleibt oberstes Ziel

Die Eindämmung der Pandemie bleibt das oberste Ziel, die Wiederaufnahme des vereinsbasierten Sporttreibens muss entsprechend höchst verantwortungsvoll erfolgen.

Seit dem 7. Mai ist der Sport- und Trainingsbetrieb im kontaktlosen Breiten- und Freizeitsport wieder erlaubt, sofern die sportlichen Aktivitäten auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen oder im öffentlichen Raum stattfinden. Dabei müssen die beteiligten Personen einen Abstand von mindestens eineinhalb Metern zueinander einhalten, außerdem gelten strikte Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen. Die Nutzung von Dusch-, Wasch-, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen bleibt vorerst untersagt.

Vereinseigene Sporthallen und Kursräume öffnen am Montag

Ab dem 11. Mai haben Sportvereine zudem die Möglichkeit, vereinseigene Sporthallen bzw. Kursräume wieder zu öffnen. Voraussetzung dafür ist, dass bei der Umsetzung der angebotenen Indoor-Aktivitäten bestimmte Abstands- und Hygieneauflagen berücksichtigt werden.

Weitere Informationen zum Thema „Coronavirus“ im Zusammenhang mit dem örtlichen Vereinssport sind auf der MSB-Homepage unter www.muelheimer-sportbund.de erhältlich.