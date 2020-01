Mülheim. Wie schon gegen den Mülheimer SV spielt Blau-Weiß Mintard auch gegen die U19 des ETB Schwarz-Weiß Essen nur 2:2. Nun wartet ein Ligakonkurrent.

Blau-Weiß Mintard spielt ETB U19 erneut nur 2:2

Trotz einer 2:0-Führung sind die Landesliga-Fußballer von Blau-Weiß Mintard im Testspiel gegen die U19 des ETB Schwarz-Weiß Essen nicht über ein 2:2 (2:1)-Remis hinausgekommen. Der Niederrheinligist bleibt damit nach dem 4:3 gegen Speldorf auch gegen den zweiten Mülheimer Landesligisten ohne Niederlage.

Neuzugang bringt Mintard in Führung

Neuzugang Kouta Shirotori brachte Mintard nach nicht einmal zwei Minuten in Führung. Jeremy Ulrich erhöhte in der 20. Minute. Doch fünf Minuten vor der Pause verkürzten die Gastgeber in Person von Marco de Stefano und in der 69. Minute gelang ihnen schließlich sogar der Ausgleich zum 2:2-Endstand.

Am kommenden Sonntag empfangen die Mülheimer den Tabellenführer ihrer Landesligagruppe, den TV Jahn Hiesfeld. In der Liga gewann Mintard kurz vor Weihnachten mit 4:1.