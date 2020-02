A-Ligist TuSpo Saarn verlängert mit Trainer Thomas Stedter

In der nunmehr achten Saison ist Thomas Stedter Trainer des Fußball-A-Kreisligisten TuSpo Saarn und gehört damit zu den dienstältesten Coaches im gesamten Mülheimer Fußball. Er könnte sogar die zehn vollmachen.

Denn die Saarner haben die Zusammenarbeit mit ihrem Linienchef um zwei weitere Spielzeiten verlängert – „unabhängig von der Liga“, wie der Vorsitzende Maik Brechlin betonte. „Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass Thomas der beste Trainer für Saarn ist. Das zeigt ja auch die Tatsache, dass er stetig die Mannschaft verbessert hat“, ergänzte Brechlin.

TuSpo geht als Zweiter in die Rückrunde

Sie Saarner gehen als Tabellenzweiter mit drei Punkten Rückstand auf die GSG Duisburg in die Rückrunde. Als Zweiter würden sie am Saisonende ein Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga bestreiten. „Schauen wir, wo es am Ende der Saison hingeht“, sagt der Vereinschef.

Den letzten Test bestreiten die Mülheimer am Sonntag, 15 Uhr, daheim gegen den FSV Kettwig. Auch die Mülheimer Ligakonkurrenten sind noch einmal im Einsatz, ehe es in einer Woche auch in der Kreisliga A wieder ernst wird.

Fast alle A-Ligisten sind noch einmal im Einsatz

Der SV Heißen hat dabei kurzfristig den Gegner getauscht. Statt in Alstaden spielen die Mülheimer am Sonntag, 13 Uhr, daheim gegen den SuS Niederbonsfeld II. Der SC Croatia empfängt am Samstag, 18 Uhr, an der Moritzstraße den FC Cro Sokoli Aachen und der Mülheimer FC 97 II ist am Sonntag, 15 Uhr, zu Gast beim SC 1912 Buschhauen.

Aussetzen muss der 1. FC Mülheim, der ursprünglich zweimal testen wollte, wegen Personalnot aber beide geplanten Partien absagen musste.