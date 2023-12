8:5-Derbysieg! KHTC gewinnt bei Rückkehr in Harbecke-Halle

Mülheim Der Kahlenberger HTC hat das Heimspiel gegen den Oberhausener HTC deutlich gewonnen - was den Trainer besonders zufrieden stellte.

Volle Halle, gute Stimmung, motivierte Mannschaft. Bei der Rückkehr in die Harbecke-Sporthalle war für die Herren des Kahlenberger HTC ein voller Erfolg. Mit einem 8:5 (5:0)-Sieg sicherte sich die Mannschaft von Trainer Philipp Hüsgen den zweiten Saisonsieg.

Bereits im Auswärtsspiel gegen Rot-Weiss-Köln II stellten die Mülheimer ihr Können unter Beweis und zeigten, dass sie für die Hallensaison vorbereitet sind. Mit 8:6 besiegten sie die Gastgeber und sicherten sich so ihren ersten Auswärtssieg. Gegen Oberhausen knüpfte das Hüsgen-Team an die gute Leistung an.

KHTC: Herren gehen mit 5:0 in die Halbzeitpause. Oberhausen legt schnell nach

Schon nach drei Minutenerzielte Abwehrspieler Paul Kolodziej das 1:0, kurz darauf erhöhte Thorben Pegel per Konter auf 2:0, ehe Kolodziej das 3:0 markierte. „Die erste Halbzeit gehörte definitiv uns“, so Trainer Philip Hüsgen und weiter: „Die Mannschaft war gut strukturiert, hat gut verteidigt und ihre Chancen genutzt“.

Auch Abwehrspieler Derk van den Toorn ließ sich seine Chance nicht nehmen, drückte im Kreis zum 4:0 ab und manövrierte den Ball zielgerichtet durch die Beine des Torwarts ins gegnerische Tor. Kurz vor der Halbzeitpause preschte dann erneut Thorben Pegel nach vorne und erzielte das 5:0.

Oberhausen spielt eine bessere zweite Halbzeit

Im dritten Viertel dann der erste Dämpfer: Oberhausen ließ die Führung der Gastgeber nicht lange auf sich sitzen und kämpfte sich mit zwei Toren zurück ins Spiel. Ab da war bei den Kahlenbergern kurzzeitig der Wurm drin. „Wir haben uns von der Hektik des Spiels zu schnell anstecken lassen“, so Hüsgen und weiter: „In der zweiten Spielhälfte hat uns Oberhausen das Leben äußerst schwer gemacht“. Kurz nach dem 6:2 durch Thorben Pegel holten die Gäste zum 6:3 und 6:4 auf und rückten den Mülheimern somit dicht auf die Fersen.

Doch der KHTC wurde nicht nervös,Paul Kratsch legte zum 7:3 nach und verwandelte den Ball abschließend zum 8:5-Sieg. Auch wenn Hüsgen die zweite Halbzeit als mäßig bewertet, so zeigte sich der Trainer schlussendlich mit der Leistung zufrieden. „Auf die erste Halbzeit können wir wirklich stolz sein. Die Leistung war wirklich gut, es war ein verdienter Sieg.“

KHTC: Letztes Auswärtsspiel vor Weihnachten beim Crefelder HTC II

Bevor es in eine kurze Weihnachtspause geht, steht für die Kahlenberger ein Auswärtsspiel gegen die zweite Mannschaft des Crefelder HTC auf dem Plan. Ihr oberstes Ziel? Das Jahr mit einem dritten Sieg in Folge abschließen: „Wir haben jetzt einen Lauf, den müssen wir nutzen und uns gegen Crefeld beweisen. Wir haben gute Chancen zu gewinnen, wenn wir an die erste Halbzeit gegen Oberhausen anknüpfen“, so Hüsgen. Anpfiff ist am 17. Dezember um 16 Uhr.

