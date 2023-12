45:18-Sieg: HSV Dümpten gelingt die perfekte Hinrunde

Wesel/Mülheim Der HSV Dümpten bleibt in der Hinrunde ohne Verlustpunkt. Der Trainer war kurz davor, Werkzeugt mit zum Training zu bringen.

Die Handballer des HSV Dümpten eilen in der Verbandsliga weiter von Sieg zu Sieg.

Gegen die HSG Wesel machten es die Dümptener erneut sehr deutlich, sie gewannen 45:18. (22:7).

HSV Dümpten glänzt im Angriff - Trainer lässt sich kein Lob entlocken

„Das war ein gutes Spiel von uns, wir waren sehr diszipliniert“, sagte HSV-Trainer Krzysztof Szargiej. Trotz der 45 geworfenen Tore, ein neuer Bestwert in dieser Saison, ließ sich der Coach kein weiteres Lob entlocken. Aber die „Rothosen“ überzeugten in Wesel vor allem mit ihrem Tempospiel. Gegen die starke zweite Welle hatte der Gastgeber, der aktuelle Tabellenelfte, keine Mittel. Die frühzeitige deutliche Führung gab Szargiej dann die Möglichkeit, viel auszuprobieren, etwa mit Raik Muscheika als zweitem Kreisläufer. „Wir haben unterschiedliche Formationen getestet“, so der Trainer.

Wir hatten keine Möglichkeit, auf zwei Tore zu trainieren. Hätte ich das gewusst, hätte ich selbst Werkzeug mitgebracht. Krzysztof Szargiej

Vielleicht waren die Dümptener aber auch so sehr in Torlaune, weil ihnen eben solches beim Training in der vergangenen Woche gefehlt hat. „Wir hatten keine Möglichkeit, auf zwei Tore zu trainieren“, ärgerte sich Szargiej. Denn in der Sporthalle an der Boverstraße sei derzeit eines der beiden Handballtore kaputt und nicht benutzbar. Offenbar dauere die Reparatur noch an. „Hätte ich das gewusst, hätte ich selbst Werkzeug mitgebracht“, sagte der Übungsleiter scherzend.

Kein Training in den Ferien - Dümptens Trainer ärgert sich

Aber auch an anderer Stelle ärgerte sich Szargiej über die Trainingsbedingungen für seine Mannschaft, die mit dem jüngsten Sieg gegen die HSG Wesel die perfekte Hinrunde abgeschlossen hat. Denn der Coach hätte auch in der bald kommenden Weihnachtspause gern Training angeboten. Aber die Sporthalle ist geschlossen. Das gefällt dem Trainer gar nicht, sind ihm doch die spielplanbedingten längeren Pausen eh schon ein Dorn im Auge. In den sauren Apfel werden die Dümptener aber wohl beißen müssen.

Saarn verliert: Zweifelhaftes Gegentor in letzter Sekunde

HSG Mülheim/Styrum gehen gegen MTG Horst II die Torhüter aus

HSV Dümpten: Zwei Spieler bleiben, erster Neuzugang fix

Vor der Pause steht für den HSV, der durch den 45:18-Erfolg auch sein Torverhältnis nochmal deutlich ausgebaut hat, das erste Rückrundenspiel an. Dann treten die Mülheimer bei der Turnerschaft Lürrip an (Sonntag, 13.30 Uhr).

