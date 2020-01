1. BV Mülheim: Das Spiel gegen Trittau gibt die Richtung vor

Nach der kurzen Weihnachts- und Silvesterpause geht es für den Badminton-Bundesligisten 1. BV Mülheim am Samstag wieder um Punkte. Anders als geplant, wird ab 14 Uhr nicht in der Halle an der Ludwig-Wolker-Straße, sondern an der Südstraße aufgeschlagen.

Der Sieg gegen den BC Wipperfeld kurz vor den Weihnachtstagen hat die Mülheimer im Geschäft um die Play-off-Plätze gehalten. Mit nun zwölf Punkten liegt das Team von Teammanager Jonathan Rathke auf dem achten Rang, nur einen Punkt hinter dem Tabellensechste, dem 1. BC Beuel. Einen weiteren Punkt mehr hat der TSV Trittau, Gegner der Mülheimer am Samstag, vorzuweisen. Gewinnt der 1. BVM das Spiel, wäre der Sprung in die Play-offs weiter aus eigener Kraft möglich.

Zavadsky dabei, Thakur fehlt Mülheim

„Die Spieler haben die Zeit genutzt, ein wenig auszuspannen. Dadurch, dass aktuell aber auch keine anderen Turniere anstehen, konnten viele auch schon wieder in das Training einsteigen“, verriet Jonathan Rathke vor dem wohl richtungsweisenden Spiel.

Damit es mit dem Sieg klappt, müssen vor allem die von Dmytro Zavadsky angeführten Herren punkten. „Dyma ist in Topform, hat zuletzt auch das Spitzeneinzel gewonnen“, so Rathke. Der Inder Siddharath Thakur steht nicht zur Verfügung, ansonsten sieht der Teammanager seine Mannschaft aber gut aufgestellt.

Trittau hat starke Damen im Kader

Dass Trittau mit der russischen Nummer eins Sergey Sirant antritt, glaubt Rathke nicht: „In Russland ist am Wochenende ein großer Feiertag“. Allerdings warnt er vor den starken Frauen Priskila Siahaya (Indonesien) und Jessica Hopton (England). Aber die Marschroute ist klar: „Wir wollen gewinnen.“