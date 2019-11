Zweitligist Moerser SC will Platz im Spitzentrio halten

Das Ziel ist klar: Die Volleyballer vom Moerser SC wollen am Samstag die Niederlage aus der Vorwoche (0:3 gegen CV Mitteldeutschland) vergessen machen. Um 19.30 Uhr gastiert der FC Schüttorf im Enni-Sportpark Rheinkamp. Trainer Hendrik Rieskamp glaubt, dass der MSC an diesem Wochenende wieder in der 2. Bundesliga Nord erfolgreich sein wird.

„Wir haben nur ein Spiel verloren, daher ist keine Panik geboten. Dennoch wollen wir nicht in eine Abwärtsspirale geraten und den Platz im Spitzentrio halten“, gibt der Coach die Marschrichtung vor. „Wir wollen ähnlich wie gegen Mitteldeutschland agieren – nur eben erfolgreicher.“

Alle Mann an Bord

Dabei kann der Übungsleiter des Tabellendritten voraussichtlich auf den kompletten Kader zurückgreifen. „Die Jungs haben zwischendurch gar nicht schlecht gespielt. Ab und zu waren sie aber zu hektisch, da müssen wir cleverer werden und auf die eigenen Aufgaben konzentrieren“, so Rieskamp. „Jeder wollte da ein bisschen zu viel.“

Schüttorf hat bislang in sechs Spielen acht Zähler gesammelt, gewann aber in der vergangenen Woche gegen den VC Bitterfeld-Wolfen mit 3:1. Das Selbstvertrauen auf Seiten der kommenden Gäste sollte also vorhanden sein.

Die Moerser sind daher gewarnt, denn Rieskamp weiß auch, dass der nächste Gegner bislang unter seinen Möglichkeiten spielt. „Ich glaube, dass sie sich noch steigern werden, allerdings schätze ich sie in diesem Jahr als nicht so stark wie im vergangenen Jahr ein“, sagt der Trainer. In der abgelaufenen Spielzeit gewann Moers zu Hause 3:0 und verlor auswärts in Schüttorf 2:3.

Deutsche Meister im Beach-Volleyball

Aufpassen müssen die „Adler“ auf die starken Poniewaz-Zwillinge Bennet und David, die 2019 die Deutsche Meisterschaft im Beachvolleyball gewannen. Allerdings hält Rieskamp auch fest: „Wir konzentrieren uns auf unser Spiel.“ Grundsätzlich sieht er zwei ähnliche Teams aufeinandertreffen.

In der Trainingswoche wurde der Fokus erneut auf den eigenen Aufschlag sowie das Finden von verschiedenen Lösungen im Angriff gelegt. Wichtig wird sein, hohe Führungen und mehrere Satzbälle im Gegensatz zum vorherigen Spiel konsequenter zu nutzen und den Sack zuzumachen.

Für den Samstagabend hofft der Coach auch wieder auf lautstarke Unterstützung von den Rängen. „Wir hatten vor der Niederlage eine gute Serie und wollen nun zusammen mit den Zuschauern wieder drei Punkte holen“, gibt der MSC-Übungsleiter das Ziel aus. „In der Liga ist eine lautstarke Anfeuerung ein klarer Vorteil.“