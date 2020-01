Moers. Der Moerser TV ist im Hallen-Hockey gleich in zweiten 2. Verbandsligen Tabellenführer und untermauert das jeweils mit deutlichen Siegen.

Der Moerser TV musste als Spitzenreiter der 2. Hockey-Verbandsliga, Gruppe B, beim Tabellenschlusslicht Kahlenberger HTC IV antreten und gab sich dort beim 14:1 (6:0)-Erfolg keine Blöße. Dabei ging die Moerser Mannschaft nicht nur als Favorit sondern auch wie ein echter Aufstiegskandidat in die Partie.

Im gegnerischen Schusskreis sorgten die Gäste für jede Menge Bewegung, was zu Lücken in der Abwehr führte. Ganz früh nutzte der Tabellenführer eine dieser Lücken zum 1:0 und erhöhte den Vorsprung bis zur Pause auf 6:0 – die Gastgeber aus Mülheim hatten keine Chance.

Auch nach der Pause machte der MTV da weiter, wo die Mannschaft vorher aufgehört hatte. Die Moerser zeigten einige starke Passkombinationen, konnten so für den Ernstfall üben – und ließen prompt einen Treffer der vierten Mannschaft vom KHTC nach einer Strafecke zu. Ansonsten hatte Kahlenberg bei der 1:14-Niederlage nichts zu bestellen.

MTV: Niklas Höbel, Louis Schroer, Niclas Garms (3), Tim Wagner (3), Fabian Hoppstock (3), Chris Großheim (2), Jannik Lahn (1), Daniel Bongers (1), Piet-Espen Schilling (1).

Die zweite Mannschaft vom Moerser TV führt in der Parallelgruppe A ebenfalls die Tabelle der 2. Verbandsliga an und empfing den Tabellenvorletzten HTC Kupferdreh. Mit einem 8:7 (5:5) schrammte der Gastgeber an einer Pleite vorbei.

Das Essener Team von Kupferdreh wollte sich nicht verstecken, MTV II verschlief allerdings den Start. Doch nach dem 0:1 wachten die Gastgeber auf, gingen mit 4:1 in Führung, um danach weiterzuschlafen. Über 4:4 und 5:5 ging es in die Pause. Der HTC witterte nach der Pause Morgenluft.

So stand es fünf Minuten vor dem Abpfiff 7:7, die Essener spielten auf Sieg und die Moerser konnten einen Konter zum glücklichen 8:7-Erfolg nutzen. In den restlichen zwei Minuten passierte dann nichts mehr.

A-Jugend

Die Männliche Jugend A vom Moerser TV spielte gegen die Spielgemeinschaft Kahlenberg/Raffelberg nach 3:1-Führung nur 3:3. Tim Wagner,Timo Wisomirski und Leo Gurin trafen. Das zweite Spiel gegen den HC Essen verlief es umgekehrt. Nach 0:1 und 1:3 gab es noch ein 3:3. Timo Wisomirski und Tim Wagner (2) waren die Torschützen.

MTV: Niklas Höbel, Louis Schroer, Kai Leske, Leo Gurin, Tim Wagner, Tom Embers, Timo Wisomirski.

Mädchen B

Mit zwei Teams spielten die Mädchen B beim Turnier in Hiesfeld. MTV 1 schlug MTV 2 mit 5:1 (4:0), dann Club Raffelberg mit 7:1 (2:1) und TV Jahn Hiesfeld mit 5:0 (4:0).

MTV 2 besiegte den MSV Duisburg mit 4:0 unterlagen dann allerdings Preußen Duisburg mit 0:1.

MTV 1: Helen Heimberg, Marlene Pappe, Emilia Schwarz (2), Nele Böcker (2), Elisa Bernitt (7), Jette Fier (3), Charlotte Wiese, Emma Chojnacki, Sophia (3).

MTV 2: Emily Jäger, Lucy Pehmöller, Lina Heesch, Johanna Zimmer (1)), Victoria Briese, Enya Sebastian (2), Inga Timmerbeil (2), Lisa Ellermann, Finia Zvar.