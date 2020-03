Das selbe Personal, aber in neuer Struktur – so geht es in der kommenden Saison bei Fußball-Bezirksligist VfL Repelen weiter. Nico Pehla übernimmt die Funktion als Trainer. Sascha Weyen bleibt dem Verein erhalten und wird als Teamchef der ersten Mannschaft und Sportlicher Leiter des gesamten Seniorenbereich fungieren.

Im Januar hatte Trainer Sascha Weyen angekündigt, den Verein im Sommer zu verlassen. Nach einer Anfangszeit beim Repelener Nachwuchs hatte Weyen die erste Mannschaft seit der Saison 2011/12 trainiert. Den damaligen A-Ligisten führte er bis in die Landesliga. Für den Sommer zeichnete sich nun beim aktuellen Tabellensechsten der Bezirksliga ein struktureller und in der Folge im Spielerkader auch personeller Umbruch an, was einer der Gründe für Weyens ursprüngliche Entscheidung war, am Saisonende in Repelen aufzuhören.

VfL Repelen: Lukas Nowicki bislang einziger Abgang

Nach internen Gesprächen, vor allem auch stark von der Mannschaft initiiert, folgte nun die Wende. Sascha Weyen bleibt an Bord. Ein Großteil des Kaders hat ebenfalls bereits für die kommende Saison zugesagt. Der bisherige Co-Trainer Nico Pehla rückt dabei mehr in die Verantwortung und wird die Hauptarbeit in Training und Spielvorbereitung machen, während Weyen als Teamchef in unterstützender Funktion und aus dem Hintergrund leitender Rolle bei der Mannschaft bleibt. Außerdem ist er als Sportlicher Leiter der Seniorenabteilung auch für die Ausrichtung der weiteren Männermannschaften verantwortlich. Claus Pehla wird Torwart-Trainer der ersten Mannschaft sein.

„Nico wird das Training, die Trainingsvorbereitung und Trainingssteuerung übernehmen“, definiert Weyen den Aufgabenbereich des 26-Jährigen. In absehbarer Zukunft könnte Pehla dann auch als klassischer Cheftrainer fungieren, wie Weyen erklärt: „Wir wollen Nico bestmöglich darauf vorbereiten, in einem oder zwei Jahren dann komplett verantwortlich zu sein.“

Weyen weiter: „Von unseren 21 Spielern haben 16 definitiv gesagt, dass sie bleiben.“ Lediglich mit Lukas Nowicki kam in längeren Gesprächen keine Einigung zustande. Er ist bislang einziger Abgang.