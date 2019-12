Unnötige Niederlage für Fichte Lintfort beim ASV Süchteln

El Houcine Bougjdi (rechts), hier gegen Thorben Hasler im Spiel gegen den VfL Giesenkirchen, hatte Pech, traf per Freistoß nur den Pfosten in Süchteln.

Kamp-Lintfort. Sven Schützek, Trainer beim Fußball-Landesligisten Fichte Lintfort, hat Personalprobleme, will das aber beim 0:2 in Süchteln nicht vorschieben.

Die zweite Niederlage in Folge kassierte gestern Fichte Lintfort mit 0:2 (0:1) beim ASV Süchteln in der Fußball-Landesliga. „Unnötig“, so Fichte Trainer Sven Schützek. Einen Vorwurf wollte er seiner dezimierten Mannschaft ob des Einsatzes aber nicht machen: „Das darf und soll keine Ausrede sein, aber die personelle Situation ist schon schwierig.“ Stammspieler Kevin Zola Katendi fiel aus und mit Alexander Lenders, Sascha Tenbruck, Cedric Roitzheim und Shawn Rume stand ein Quartett in der Startelf, das aufgrund vorheriger Ausfälle deutlichen Trainingsrückstand hat.