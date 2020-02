Moers. Ein Spitzenspiel vor 300 Zuschauern – und der TV Kapellen schlägt in der Handball-Verbandsliga den bis dato verlustpunktfreien TV Geistenbeck.

Es war ein echtes Spitzenspiel, dass dem Anspruch auch gerecht wurde: Die Verbandsliga-Handballer des TV Kapellen präsentierten sich für das Kräftemessen mit dem souveränen Spitzenreiter TV Geistenbeck vor mehr als 300 Zuschauern im Henri-Guidet-Zentrum bis in die Haarspitzen motiviert. Die Blau-Weißen behielten in einem spannenden Duell letztendlich verdient mit 34:29 (14:14) die Oberhand, fügten dem Kontrahenten die ersten beiden Punktverluste überhaupt bei.

Dieser Hingucker bot sämtliche Facetten des Sports. Angefangen vom Kampf über die Dramatik bis hin zur Leidenschaft – alles war in einem ausreichenden Maß vorhanden und wurde ausgelebt.

Die Besucher spürten von Beginn an, dass Kapellen gewillt war, seine Leistungsgrenze zu erreichen und in Teilen gar zu überschreiten. Die Mannschaft brachte vor allem in der Defensive die nötige Energie auf. Diese Einstellung war auch dringend erforderlich, um der starken Geistenbecker Offensive entgegenzutreten. Der Gast, mit Hochkarätern gespickt, konnte schon viel Druck entfalten. Ob im körperlichen Vergleich oder mit der ausgeklügelten Spielkultur, Geistenbeck brachte Qualität „auf die Platte“.

Überragender Rückraum

Aber Kapellen hielt dagegen. Der Ball lief flüssig durch die eigenen Reihen. Die Spieler warteten geduldig auf ihre Chancen, nutzten die dann rigoros und gingen entschlossen auf die Nahtstellen. Insbesondere die Rückraumspieler Christian Ginters, Steffen Pitzen und Nils ter Haar standen im Brennpunkt des Geschehens.

Richtig Stimmung war in der Halle, als TVK-Spieler Leon Schneemann nach einer harten Aktion im Zweikampf die rote Karte sah. Wenige Augenblicke hatte Spielertrainer Christian Ginters Glück bei einem ähnlichen Foul.

Kapellen brachte auch in Hälfte zwei die Lust und Leidenschaft ins Spiel. Die Mannschaft kämpfte aufopferungsvoll als Kollektiv und führte bereits mit 29:22 (51.).

Aber das war es noch nicht. Die Schlussphase hatte richtig Feuer. Geistenbeck gab nie auf und Kapellen kann sich bei seinem Torwart Lukas Haas bedanken, der in den letzten vier Minuten gleich fünf freie Würfe des Gegners entschärfte. „Ich bin mächtig stolz auf die Mannschaft“, so Christian Ginters der nach dem Spiel mit seinen Jungs den Coup ausgiebig feierte.

TVK: Ginters 11/2, ter Haar 7, Wilke 4/1, Pitzen 4, Bullermann 3, Feltgen 3, Zadralschil 2.