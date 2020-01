Im Handball-Bezirksliga-Spitzenspiel trennten sich der Tabellenführer HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg und der TV Kapellen II leistungsgerecht mit 17:17.

HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg - TV Kapellen II 17:17 (6:10). Kapellen zeigte in Abschnitt eins eine tolle Deckungsvorstellung. Die Mannschaft kämpften kollektiv miteinander und machte somit die „Schotten“ dicht. Der Gast konnte das gute Niveau aber nicht ganz halten – kassierte allerdings insgesamt nur 17 Gegentore. Im Angriff hingegen fehlte es manchmal an der Durchschlagskraft. Zudem wusste auch der Tabellenführer sich in der Verteidigung bestens zu verkaufen. Die Punkteteilung geht in einem spannenden Match somit in Ordnung.

TVK II: Schlie 6, Keusemann 4, Kentrat 2, Sodermanns 2, Lasnig 1, Pattberg 1, Zimmermann 1.

SV Neukirchen II - HSG Hiesfeld/Aldenrade III 30:20 (14:8). Neukirchen demonstrierte erneut seine Heimstärke. Die Blau-Gelben hatten von Beginn an alles unter Kontrolle. In der Deckung wurde Beton angerührt und in der Offensive der Ball flott laufen gelassen. Der Gast aus Hiesfeld war überfordert, konnte das hohe Tempo nicht mitgehen. Neukirchen hatte eine relativ entspannte zweiten Halbzeit.

SVN II: Böckel 11. Casper 6/2, Heinz 6, Berner 3, M. von Zabiensky 2, Giesen 2.

SV Schermbeck II - Moerser SC 24:18 (10:7). Die Gäste starteten hochkonzentriert, punkteten zunächst mit einer offensiv ausgerichteten Deckung. Doch das routinierte, clever aufspielende Team aus Schermbeck zeigte sich unbeeindruckt. Sie fanden zunehmend bessere Lösungen im Angriff, drehten bis zur Pause den Spielstand. Abgesehen von der schwungvollen Anfangsphase fand die Moerser Offensive nicht mehr statt. Ein zäher Spielfluss, technische Fehler und erneut unüberlegte Torwürfe prägten das Geschehen. Moers bemühte sich redlich, doch Schermbeck ließ nichts mehr anbrennen.

MSC: Vanek 8, Panitz 3, R. Kolassa 2/1, S. Kolassa 2, Francois 2, Knapp 1.

TV Borken II - TV Schwafheim II 35:25 (19:12). Schwafheim geriet umgehend auf die Verliererstraße (2:8). Borken hielt das Tempo hoch, deckte Schwafheimer Abwehrdefizite mit schnellen Kombinationen auf. Der Gast besaß auch in den zweiten 30 Minuten nicht die Mittel, dem Spiel die entscheidende Wende zu geben.

TVS II: Gröning 6/1, Imhoff 5, Buchholz 3, Croppen 3, Petig 3, Philipp 2, David 2, Attrot 1.

HSG Alpen/Rheinberg - HC TV Rhede II 27:32 (13:13). Das punktlose Tabellenschlusslicht aus Alpen zeigte knapp 40 Minuten eine gute Vorstellung mit Kampf und Einsatz. Die Hausherren führten verdient mit 19:16. Aber es schwanden – wie so oft – die Kräfte. Rhede kam auf und zog locker vorbei, legte sich schnell ein beruhigendes Torepolster zu (22:26).

HSG: Brettschneider 10/2, Scheffers 5/1, Kugler 4, Kamps 2, Blokisch 2, Luitjens 2, Wardazki 2.

BW Dingden - TuS Xanten 24:27 (11:11). Xanten reiste mit einem Rumpfkader an, hatte so gut wie keine personellen Alternativen. Der Gast überzeugte in erster Linie mit seiner tollen kämpferischen Einstellung, gab nie einen Ball verloren. Xanten fand immer mehr zu einer geschlossenen Einheit zusammen und setzte damit BW Dingden unter Druck. Die TuS-Spieler behielten in einer spannenden Schlussphase (24:23/54.) kühlen Kopf, gewannen verdient, sind nun Tabellenzweiter.

TuS: Orlowski 7, Ernst 5, F. Eichler 3/1, Erdmann 3, Sernetz 3, Saccullo 3, Swoboda 2, Kühl 1.