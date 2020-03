TuS Lintfort beim VfL Waiblingen ist ebenfalls abgesagt

Der TuS Lintfort ist wieder voll auf Kurs in Richtung Klassenerhalt. Gerade die beiden überzeugenden Heimauftritte zuletzt gegen Nürtingen und Freiburg brachten zusätzlichen Schwung und Motivation. Die Zweitliga-Handballerinnen verfügen somit wieder über ein sattes Sieben-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge – und an diesem Wochenende werden auch keine weiteren Punkte dazukommen. Die Handball-Bundesliga-Frauen (HBF) hat sowohl in der 1. wie auch der 2. Bundesliga die Spiele abgesagt. „Die acht Partien des 23. Spieltags der 2. Bundesliga finden aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf das Corona-Virus nicht statt. Über das weitere Vorgehen bezüglich eines Nachholtermins oder ähnlichem entscheidet der Vorstand in Absprache mit den Vereinen in der kommenden Woche. Aussagen über weitere Spieltage können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden, da die Folgen und Auswirkungen des Corona-Virus aktuell nicht absehbar sind“, heißt es in einer Mitteilung der HBF.