Kamp-Lintfort. Am Samstag geht es in der 2. Handball-Bundesliga für die Damen des TuS LIntfort schon weiter – beim TSV Nord Harrislee nahe Flensburg.

TuS Lintfort: Handballerin Isaksen studiert in Dänemark

Das neue Jahr nimmt umgehend an Fahrt auf. Die ruhigen Tage sind noch frisch in Erinnerung, da gilt es wieder die Sinne zu schärfen. Für die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort beginnt im Meisterschaftsrennen wieder der Kampf um die Punkte. Und das Auftaktspiel 2020 ist gleich ein echter Prüfstein. Das Team um Trainerin Bettina Grenz-Klein tritt Samstag um 17 Uhr bei der TSV Nord Harrislee an. Nicht nur die sportliche Hürde ist hoch, auch die strapaziöse Anreise hat es in sich.

Früh geht es los, wenn auch bequem mit dem Zug gen Norden. Aber bis die Mannschaft nach gut 540 Kilometern die gegnerische Halle, einen Steinwurf von der dänischen Landesgrenze entfernt gelegen, erreicht hat, ziehen auch etliche Stunden ins Land. Zwar genügend Zeit, um die taktische Ausrichtung ausgiebig zu besprechen. Aber ansonsten ist Kreativität gefragt, damit keine Monotonie oder gar Langeweile aufkommt.

Einsätze kurzfristig möglich

Mie Norup Isaksen tritt den Reise mit einem richtig gutem Gefühl an. Je länger die Zugfahrt andauert, um so näher kommt die sympathische Dänin ihrer Heimat. Für die TuS-Spielmacherin wird es zwar kein Heimspiel, aber Unterstützung aus dem Familien-und Verwandtenkreis ist ihr gewiss. So oder so: Die 23-Jährige wird die Rückfahrt an den Niederrhein aber nicht wieder mit antreten. Mie Norup Isaksen bleibt für die kommenden drei Monate in Dänemark – wegen ihres Studiums. Ob sie in dieser Zeit das TuS-Trikot tragen wird, ist derzeit schwer zu sagen – über mögliche Einsätze wird jeweils ganz kurzfristig entschieden.

Lintfort reist nach Harrislee mit reichlich Selbstvertrauen an. Die Mannschaft hat in dieser Saison eine stete Entwicklung genommen und sich gerade in den Wochen vor der Weihnachtspause in exzellenter Form präsentiert. Der ausgeprägte Teamgeist war bisher der Schlüssel zum Erfolg. Der TuS Lintfort holte zuletzt fünf Siege in Serie und kletterte in der Tabelle bis auf Platz sechs mit 16:8 Punkten.

„Ich hätte nie mit so einem positiven Meisterschaftsverlauf gerechnet“, freut sich TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein immer noch. „Die Mannschaft hat einen Reifeprozess vollzogen und die Leistungen weiter gefestigt. Wir profitieren zudem von einem mittlerweile recht breit aufgestellten Kader.“

Gastgeber Nord Harrislee verfügt über ein qualitativ hochwertiges Team. Allerdings fehlte zuletzt die Konstanz. Nach einer starken Startphase in die Meisterschaft kehrte unlängst gleich mehrfach Ernüchterung ein. Das „Nordlicht“ musste sich mit mageren 2:8 Punkte begnügen. Die körperlich starken TSV-Spielerinnen wissen sich im Regelfall in der Abwehr gut in Szene zu setzen. In einer oftmals defensiv gewählten Formation wird eine robuste Gangart bevorzugt. Der Gegner wird aktiv angerannt und bekämpft.

Im Angriff stechen zwei Spielerinnen hervor: Janne-Lotta Woch (68 Tore) und Merle Carstensen (66) geben die Schlagzahl im TSV-Rückraum vor. Beide haben neben ihrer Wurfkraft auch eine ausgeprägte Individualität auf dem Feld zu bieten.

„Ich erwarte ein körperlich hartes und intensives Spiel“, ergänzt Bettina Grenz-Klein. „Aber wenn wir unsere Serie weiter ausbauen wollen, so muss in erster Linie der Einsatz stimmen.“ Lintfort sollte sich die nötigen Sicherheiten daher in der Abwehr holen. Immer vorausgesetzt, die Laufbereitschaft stimmt, kennen die Spielerinnen mittlerweile ihre Aufgaben und wissen gerade in kniffligen Situationen, was zu tun ist.

Graef ist ein großer Rückhalt

Den vielleicht größten Leistungssprung hat dabei wohl Laura Graef getätigt. Die Torhüterin ist der so dringend benötigte Rückhalt auf der Linie, mit vielen wichtigen und schön anzuschauenden Paraden.

Im Angriff ist ein Erfolgsrezept die hohe Geschwindigkeit. Die schnellen Ballstafetten reißen gekonnt die gewünschten Lücken in die gegnerische Verteidigung. Nutznießerin ist insbesondere Loes Vandewal, die mit 74 Treffern auch die interne TuS-Torjägerinnenliste anführt.