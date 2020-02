TuS Fichte Lintfort beginnt das neue Jahr mit einer Pleite

Fichte Lintfort ist mit einer Niederlage in das Fußball-Landesliga-Jahr gestartet. Die Lintforter unterlagen beim Liga-Einstand von Trainer Volker Hohmann mit 1:2 (0:1) bei der Holzheimer SG. Bei der zweiten Pflichtspiel-Niederlage im zweiten Spiel unter Hohmann steigerte sich Fichte nach dem 0:2-Rückstand zu spät.

Am vergangenen Wochenende hatte Fichte bereits mit 3:4 nach Elfmeterschießen gegen den SV Scherpenberg verloren. Nach dem 0:0 in den 120 Minuten zuvor hatte Trainer Volker Hohmann die Defensivleistung gelobt, auf der es aufzubauen galt und angekündigt, das Offensivspiel verbessern zu wollen. Rein faktisch gelang in Holzheim am Samstag beides nicht. Vorne reichte es nur zu einem Tor und hinten bedeuteten zwei Gegentore somit die Niederlage.

„Wir wollten ähnlich spielen wie gegen Scherpenberg, aber es war ein ganz anderes Spiel“, analysierte Hohmann. „Der Gegner hat diesmal vor allem viele lange und diagonale Bälle gespielt.“ Einer dieser langen Flügelwechsel, die die eng gestaffelte Fichte-Defensive einige Male aushebelten, leitete in der 29. Minute auch den Rückstand ein. Maurice Girke kam auf der Außenbahn an den Ball, setzte sich gegen zwei Verteidiger durch, um in den Strafraum einzudringen, wo ihn Sascha Tenbruck, zu Fall brachte. Als „berechtigt“ erkannte dessen Trainer Hohmann den fälligen Elfmeterpfiff an. Das 1:0 durch den von Girke selbst verwandelten Strafstoß war gleichzeitig der Pausenstand.

„In der zweiten Halbzeit waren wir eine ganz andere Mannschaft, waren sehr engagiert und waren nun die Mannschaft die agiert hat“, sah Hohmann eine Leistungssteigerung seines Teams. Er musste den angeschlagenen El Houcine Bougjdi auswechseln, brachte Necip Eren, und stellte sowohl System als auch Ausrichtung deutlich um. Die abwartende Haltung der ersten Hälfte wich einer offensiveren Spielweise. Zunächst gab es aber den nächsten Rückschlag. Nach einer eigenen Ecke liefen die Gäste in einen Konter, den Tom Nilgen mit einem Heber zum 2:0 abschloss (47.). Nur zehn Minuten später verkürzte Stefan Kapuscinski mit einem Schuss in die lange Ecke. „Wir haben dann gemerkt, dass der Gegner abbaut und wir immer überlegener wurden“, so Hohmann, dessen Team aber den Ausgleich verpasste.

Fichte: Gbur, Lenders, Roitzheim, Serra (72. Leimbruch), Kapuscinski, von Radecke, Thiel (55. Hashimura), Rume, Tenbruck, Özcelik, Bougjdi (46. Eren)..