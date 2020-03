Zum Showdown in der 1. Kegel-Bundesliga kommt es am Samstag, 14. März, 12 Uhr, beim KSC Landsweiler. Denn Aufsteiger SK Kamp-Lintfort hat sich im Quartett der Abstiegsrunde am vorletzten Spieltag in Iserlohn zwar nicht mit Ruhm bekleckert, doch Timo Mandelik hielt mit 861 Holz und 20 von 24 möglichen Punkten seine Mannschaft im Rennen.

Diesmal war der bisherige Letzte der Gruppe, Ninepin 09 Iserlohn, Gastgeber. Erneut zeigte sich, dass im Sportkegeln der Heimvorteil immens sein kann. In der Abstiegsrunde werden an jedem der vier Spieltage 300 Einzelwertungspunkten (EWP) vergeben. Iserlohn holte sich 121 und damit den Tagessieg. 75 gingen an Hüttersdorf (Gesamtplatz 1), 56 an den Zweiten Kamp-Lintfort und 48 an Landsweiler (4.).

Die Gastgeber sammelten so vier Zähler ein und tauschten mit dem KSC Landsweiler die Plätze, der nun die rote Laterne übernommen hat. Kamp-Lintfort, die am vergangenen Samstag ihrerseits mit einem Sieg bei 104 Punkten auf heimischen Bahnen erst den Grundstein für den möglichen Klassenerhalt gelegt hatte, bleiben auf Platz zwei.

Karten werden neu gemischt

Allerdings werden die Karten am letzten Spieltag, dem Finale, neu gemischt. Denn Landsweiler hat in der Normalrunde auf heimischen Bahnen nur gegen die SK Heiligenhaus verloren. Und die sind gerade in der Meisterrunde auf Titelkurs.

Für die Kamp-Lintforter gab es dort am fünften Spieltag beim 0:3 nichts zu holen. Ausgerechnet Timo Mandelik war Ende September vergangenen Jahres Tagesschlechtester auf den Iserlohner Bahnen.

Das soll am kommenden Wochenende möglichst anders werden. Wobei die Niederrheiner über die bisherigen drei Spieltage der Abstiegsrunde insgesamt 233 EWP geholt haben. Iserlohn folgt mit 228 – nur fünf Punkte dahinter.

In Kamp-Lintfort hatte Mike Mertsch noch 23, in Iserlohn 14 EWP geholt. Marvin Panneck steuerte auf heimischen Bahnen 22 und am vergangenen Sonntag 8 EWP dazu. Henk Lardenojie (20/5), Christian Prante (18 in Kamp-Lintfort), Mandelik (13/20) und Nils Eichenhofer (8/3), sowie Marcel Bernsee (6 in Iserlohn) komplettieren das Ergebnis.