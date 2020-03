Team Niederrhein: Lukas Baxmann knackt Bestzeit und Rekorde

Am Niederrhein. Lukas Baxmann trainiert erst seit einem Jahr intensiv im Sprint. Nun blickt das 15-jährige Talent vom Team Niederrhein Richtung U16-DM in Bremen.

Hannes Hücklekemkes gehört nicht zu den Trainern, die ihre Schützlinge über den grünen Klee loben. Er setzt eher auf Bodenhaftung. Etwas mehr Begeisterung als bei seinen anderen Leichtathletik-Schützlingen vom Team Niederrhein ist aber herauszuhören, wenn es um Lukas Baxmann (M15) geht, der erst vor einem Jahr ins Leichtathletiktraining eingestiegen ist. Und der gibt das Vertrauen mit tollen Leistungen zurück. Zum Beispiel bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaft.

In Düsseldorf wurde Lukas Baxmann in der Altersklasse U16 im 60-Meter-Sprint nicht nur Dritter bei einer starken Konkurrenz, sondern knackte gleich mehrere Vereinsrekorde und natürlich auch seine persönliche Bestzeit. Die steht nun bei 7,42 Sekunden, wobei der 15-Jährige bereits im Vorlauf mit 7,43 sek Vereinsrekord und Bestzeit korrigiert hatte. Die alte Bestmarke von 7,48 sek wurden aber ebenfalls von ihm gehalten – wie berichtet, aufgestellt am 12. Januar in Rhede.

Dass ihm in Düsseldorf eine popelige Hundertstelsekunde zum zweiten Platz und damit zu Silber fehlten, ist etwas schade. Doch im nächsten Rennen könnte solch ein „Wimpernschlag“ für Lukas Baxmann ausfallen. Beim Team Niederrhein hält er nun nicht nur den U16-Vereinsrekord sondern auch in der U18-Klasse. Im vergangenen Jahr startete mit 7,73 sek. „Nun gilt es, diese deutliche Verbesserung auf die 100 Meter in der Freiluftsaison zu übertragen“, plant Hücklekemkes. „Dann kann er sicher auch an die Qualifikationsnorm von 11,50 Sekunden für die Deutsche U16-Meisterschaft vom 4. bis 5. Juli in Bremen herankommen.“

Der Trainer weiß aber auch, dass dafür eine zweite Norm in einer anderen Disziplin oder auf einer anderen Distanz gefordert ist. „Ich denke, das werden dann für Lukas die 300 Meter sein.“ Eine Aufgabe, die der Trainer ihm absolut zutraut.