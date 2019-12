Tarik Mustafa (am Ball) kam in der 71. Minute, konnte aber nichts ändern.

Fußball / Landesliga SV Scherpenberg nimmt am Spiel bei den VSF Amern nicht teil

Moers. Da ist Fußball-Landesligist SV Scherpenberg bei den VSF Amern gehörig unter die Räder gekommen. Chancenlos treten sie mit 0:5 die Heimreise an.

Der SV Scherpenberg war in der Fußball-Landesliga-Partie in Schwalmtal bei den Vereinigten Sportfreunden Amern noch nicht einmal richtig auf dem Platz, da lagen sie auch schon hinten. Ibuki Noguchi hatte nach einem langen Ball, den die SVS-Abwehr falsch einschätzte, getroffen (7. Minute). Und keine Viertelstunde später legte er auch noch zum 2:0 aus äußerst spitzem Winkel nach. Da wurde es für die Scherpenberger natürlich immer schwerer, etwas Zählbares mit „ins Wäldchen“ zu entführen. Dass es am Ende sogar zu einer 0:5 (0:2)-Niederlage kam konnte zu dem Zeitpunkt allerdings niemand ahnen.