SV Scherpenberg fordert Revanche vom VfL Rhede

Die Generalprobe ist geglückt: Mit 4:3 (0:0) nach Elfmeterschießen setzte sich der SV Scherpenberg am vergangenen Wochenende bei Fichte Lintfort durch und zog ins Finale des Moerser Fußball-Kreispokals ein. Damit bescherte das SVS-Team seinem neuen Coach Ralf Gemmer eine erfolgreiche Pflichtspiel-Premiere. Am Sonntag geht es für die Scherpenberger (12. Platz, 23 Punkte, 27:32 Tore) erstmals in diesem Jahr um Punkte, wenn um 15 Uhr das Landesliga-Spiel beim VfL Rhede (10., 25, 37:45) angepfiffen wird.

„Wir wollten wissen, wo wir stehen. Und nach dem Pokalsieg würde ich sagen, dass wir bereit waren“, so Gemmer. Allerdings nahmen die Scherpenberger nicht nur das Finalticket und die Qualifikation für den Niederrheinpokal, sondern auch einige Verletzungssorgen mit auf den Rückweg. Nico Frömmgen leidet an einem „Pferdekuss“ im Oberschenkel, Damian Raczka hat Wadenprobleme, und Daniel Agostino zwickt es im Oberschenkel.

Vier Spieler noch fraglich, vier Spieler kommen hinzu

Alle drei Spieler mussten vorzeitig vom Feld, während Ibrahim Üzüm sogar schon vor dem Anpfiff absagte, nachdem er beim Laufen umgeknickt war. „Da haben wir also einige Fragezeichen im Kader“, so Gemmer. Aber es gibt auch positive Nachrichten. So stehen die beiden Angreifer Almir Sogolj und Emre Camdali wieder bereit, und auch die Winter-Zugänge Marc Frackowiak sowie Benedikt Thülig können nach berufsbedingtem Aussetzen wieder eingreifen.

Die Gastgeber hat Ralf Gemmer bei ihren Tests gegen Jahn Hiesfeld (4:2) und SV Friedrichsfeld (2:1) beobachtet. „Es wird jetzt wohl anders laufen als im Hinspiel. Damals hatte unsere Mannschaft den VfL scheinbar im Griff und lag mit 2:0 vorne, hat dann aber den Faden verloren und musste das 2:3 hinnehmen.“

2:3 nach 2:0: Im Hinspiel begann die Talfahrt

Umso überraschender war die Niederlage, weil der SVS damals nach fünf Siegen zum Start erstmals leer ausging. Damit begann eine rasante Talfahrt, während der die Mannschaft aus elf Spielen nur fünf Punkte holte und sich plötzlich im Abstiegskampf wiederfand. Aktuell liegt der SVS sieben Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Defensiv hat Gemmer die Leistung in Lintfort schon gut gefallen: „Wir haben so gut wie nichts zugelassen, nur vor der Großchance von El Houcine Bougjdi haben wir einen Fehler gemacht. Ansonsten hat das gut ausgesehen.“ Was sich der Coach wünscht und woran das Team in der Woche gearbeitet hat, ist mehr Konsequenz in der Offensive: „Mehr Chancen erspielen, diese besser nutzen, aus der zweiten Reihe den Abschluss suchen, keinen Haken zu viel schlagen.“

Werden diese Vorgaben erfüllt, dürfen die Scherpenberger auf eine erfolgreiche Revanche hoffen.