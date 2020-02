Moers. In der Fußball-Landesliga muss der SV Scherpenberg am Sonntag beim TSV Meerbusch II auf den erkrankten Angreifer Almir Sogolj verzichten.

Der Start für den neuen Cheftrainer Ralf Gemmer beim SV Scherpenberg ist geglückt. Kreispokalfinale erreicht, in der Fußball-Landesliga erst die DJK/VfL Giesenkirchen (4:1), dann den VfL Rhede (2:1) geschlagen. Gute Teamleistungen in den Punktspielen stimmen Gemmer zuversichtlich, dass bald mit den Planungen für die neue Saison begonnen werden kann. Doch zunächst setzt der 46-jährige Polizeibeamte auf seinen 40-Punkte-Plan. Elf Zähler fehlen derzeit noch, um mit großer Sicherheit vor dem Abstieg in die Bezirksliga gerettet zu sein.

Training in der Sportschule Wedau

Die nächsten drei Punkte könnten am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz am Windmühlenweg eingesammelt werden. Doch die Oberliga-Reserve des TSV Meerbusch, die im Hinspiel beim 0:3 im Wäldchen recht chancenlos gewirkt hatte, ist keineswegs zu unterschätzen. Der Tabellenachte holte aus den jüngsten fünf Pflichtspielen immerhin zehn Punkte und steht derzeit drei Zähler besser da in der Tabelle als die Scherpenberger.

Dazu war ein geordnetes Training in dieser Woche auf der Asche im Wäldchen nur eingeschränkt möglich. Dienstag- und Donnerstagabend präsentierte sich das rote Spielfeld eher als kleine Seenlandschaft. Der Ball rollte nur unrund.

Für die Übungseinheit am gestrigen Freitagabend hatte Trainer Gemmer deshalb einen Kunstrasen in der Sportschule Wedau in Duisburg angemietet. „Da können wir wenigstens mal einen geordneten Spielfluss herstellen“, sagt Gemmer.

SV Scherpenberg ohne Almir Sogolj

Nicht mit dabei war Angreifer Almir Sogolj, der sich derzeit mit einem grippalen Infekt herumplagt und Dienstag sogar über 40 Grad Celsius Fieber geklagt hatte. Auch Neuzugang Marc Frackowiak vom SV Schwafheim musste wegen einer schweren Erkältung passen. „Ich hoffe sehr, dass sich die Grippe nicht in der Mannschaft breitmacht“, so Gemmer. Der würde nämlich am liebsten seine Startelf vom Rheder 2:1 erneut bringen.

„Möglich wäre das sicherlich“, betont der Trainer, schiebt jedoch nach: „Es drängen sich im Training auch Spieler auf. Wie etwa Murat Kara oder Gabriel Derikx.“