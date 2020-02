Neukirchen-Vluyn. Nach 1:7 Punkten in diesem Jahr ist der SV Neukirchen im Abstiegskampf der Verbandsliga am Samstag zu Hause gegen die HSG Wesel unter Zugzwang.

SV Neukirchen muss gegen die HSG Wesel endlich liefern

Die aktuelle Situation ist bitterernst. Die Leistungen stimmen nicht, der Einsatz ist mäßig, die Erfolge bleiben aus: Die Verbandsliga-Handballer des SV Neukirchen werden mittlerweile von ärgsten Abstiegssorgen geplagt. Die Spreu hat sich derweil vom Weizen getrennt und zur Zeit kämpft nur noch ein ein Trio – mit dem HC TV Rhede, der Turnerschaft aus Lürrip und eben Neukirchen um den Klassenerhalt.

Die restliche Konkurrenz hat sich zunächst einmal ins untere Tabellenmittelfeld abgesetzt. Neukirchen muss nun endlich ein Zeichen setzen, empfängt zu einem neuerlichen, richtungweisenden Match die HSG Wesel. Der Anpfiff im Julius-Stursberg-Gymnasium erfolgt Samstag um 18 Uhr.

Ohne Emotionalität

Die Vorstellung des SV Neukirchen jüngst im Lokalderby in Vennikel war über weite Strecken total enttäuschend. Es fehlte ausgerechnet in einem so prestigeträchtigen Kräftemessen die Emotionalität sowie die Leidenschaft. Die Mannschaft bekommt zudem schon seit Wochen keine Konstanz in ihre Leistungen. Die Ansätze sind zwar teilweise gut und ansehnlich, doch das Team erleidet immer wieder Einbrüche und gibt Spiele dann aus der Hand – 1:7 Punkte lautete die nüchterne Bilanz seit Jahresbeginn.

Mit Wesel kommt jetzt ein Gegner, der mit dem Verlauf der Meisterschaft zufrieden sein kann. Der Verein (12:18 Punkte) liegt absolut im Soll, überzeugt regelmäßig mit seiner kämpferischen Einstellung und der mannschaftlichen Geschlossenheit.

Wesel hat seinen kleinen Kader noch während der Saison aufgefrischt, holte unter anderem zwei Spieler vom Landesligisten HSG Hiesfeld/Aldenrade II. Die Defensive ist zumeist auf eine defensive, aggressive 6:0-Formation ausgerichtete. So auch im Hinspiel: Neukirchen hatte zunächst ein gutes taktischen Konzept, um diese HSG-Ausrichtung zu überlisten, führte noch zur Pause. Nach dem Seitenwechsel brach der SVN dann aber komplett ein. Philipp Peich wurde einfach an die „Leine“ gelegt. Wesel bejubelte einen klaren 30:21-Erfolg.

„Meine Mannschaft muss schnellstmöglich den Rhythmus, aber vor allem die Einstellung finden. Es ist auch eine Charakterfrage, wie wir der HSG Wesel entgegentreten“, betont SVN-Trainer Thomas Pannen.