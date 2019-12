Moers. Am Samstag (ab 13 Uhr) und Sonntag (ab 12 Uhr) steht im Enni-Sportzentrum in Rheinkamp der Moerser Stadtpokal im Hallenfußball auf dem Programm.

Stadtpokal in Moers: Hallenfußballer spielen am Wochenende

In der traditionsreichen Geschichte des Moerser Hallenfußball-Stadtpokals ist der GSV Moers nach wie vor der erfolgreichste Klub. Doch der Gewinn des letzten der insgesamt neun Titel liegt schon einige Jahre zurück. 2012 war es, als die Gelb-Schwarzen durch ein 8:7 nach Elfmeterschießen über den diesjährigen Ausrichter SV Scherpenberg triumphierten. Am Samstag (ab 13 Uhr) und Sonntag (ab 12 Uhr, Enni-Sportzentrum Rheinkamp) bietet sich für die Grafschafter die nächste Gelegenheit, die Durststrecke bei der 39. Auflage zu beenden.

In der jüngeren Geschichte war es vor allem das Team aus dem „Wäldchen“, das den Wettbewerb beherrschte. In den vergangenen sieben Endspielen war der SVS fünfmal vertreten. Nach der oben erwähnten Niederlage gegen den GSV gewannen die Scherpenberger viermal das Finale. Zuletzt dreimal in Serie. Das hatte vorher nur der VfL Repelen zwischen 1983 und 1985 geschafft. Den Hattrick machte das Team des damaligen Trainers Timo Barbeln durch ein 4:2 über den SV Schwafheim Anfang 2018 – da wurde der Titel für 2017 vergeben – perfekt.

Erster Sieger 1982: SC Rheinkamp

Den Titel verteidigen wird jedoch International Futsal Moers. Sie gewannen gleich bei ihrem ersten Start im Jahr 2018 im Finale mit 5:3 über den VfL Repelen.

Die Schwarzen jubeln, die roten Repelener sind nach dem 3:5 im Finale von 2018 bedient. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Hier die bisherigen 38 Ausrichter und Finalspiele der Stadtmeisterschaft in der Übersicht:

1981 (Austragung 8. Januar 1982), Ausrichter: SV Scherpenberg (früher TuS Moers) und TV Asberg gemeinsam: SC Rheinkamp – TuS Moers 1:0; 1982 (9. Januar 1983): FC Meerfeld und FSV Kapellen gemeinsam: SV Schwafheim – Rot-Weiß Moers 4:1; 1983 (18. Dezember 1983) MSV Moers: VfL Repelen – SV Schwafheim 4:1; 1984 (30. Dezember 1984) GSV Moers: VfL Repelen – GSV Moers 2:0; 1985 (29. Dezember 1985) SV Schwafheim: VfL Repelen – SV Schwafheim 7:0; 1986 (28. Dezember 1986), SC Rheinkamp: SV Schwafheim – TV Asberg 3:2; 1987 (3. Januar 1988) VfL Repelen: GSV Moers – SV Schwafheim 6:4; 1988 (8. Januar 1989) Rot-Weiß Moers: SV Schwafheim – SC Rheinkamp 9:4; 1989 (7. Januar 1990) SV Scherpenberg: GSV Moers – SV Schwafheim 6:4;

1990 (30. Dezember 1990) TV Asberg: SV Schwafheim – GSV Moers 5:3; 1991 (29. Dezember 1991) FSV Kapellen: GSV Moers – SV Schwafheim 6:4; 1992 (3. Januar 1993) FC Meerfeld: MSV Moers – FC Meerfeld 7:1; 1993 (9. Januar 1994) MSV Moers: MSV Moers – SC Rheinkamp 4:1; 1994 (8. Januar 1995) GSV Moers: SC Rheinkamp – GSV Moers 4:1; 1995 (7. Januar 1996) SV Schwafheim: GSV Moers – SV Schwafheim 5:4; 1996 (29. Dezember 1996) SC Rheinkamp: VfL Repelen – GSV Moers 8:7; 1997 (28. Dezember 1997) VfL Repelen: TV Asberg – SV Schwafheim 7:6; 1998 (3. Januar 1999) Rot-Weiß Moers: MSV Moers – TV Asberg 3:2; 1999 (9. Januar 2000) SV Scherpenberg: GSV Moers – MSV Moers 6:5;

2000 (7. Januar 2001) TV Asberg: GSV Moers – TV Asberg 7:6; 2001 (30. Dezember 2001) FSV Kapellen: SC Rheinkamp – SV Schwafheim 6:3; 2002 (29. Dezember 2002) FC Meerfeld: MSV Moers – VfL Repelen 10:2; 2003 (28. Dezember 2003) MSV Moers: GSV Moers – MSV Moers 10:3; 2004 (9. Januar 2005) GSV Moers: GSV Moers – VfL Repelen 4:3; 2005 (8. Januar 2006) SV Schwafheim: TV Asberg – GSV Moers 2:1; 2006 (7. Januar 2007) SC Rheinkamp: FC Meerfeld – GSV Moers 6:4; 2007 (29. Dezember 2007) Rot-Weiß Moers: FC Meerfeld – GSV Moers 4:1 nach Neunmeterschießen; 2008 VfL Repelen (28. Dezember 2008): SC Rheinkamp – GSV Moers 6:5; 2009 (3. Januar 2010) SV Scherpenberg: FC Meerfeld - SV Scherpenberg 9:4;

2010 (9. Januar 2011): TV Asberg: TV Asberg – SV Scherpenberg 9:8; 2011 (8. Januar 2012): FSV Kapellen: FC Meerfeld – TV Asberg 4:3; 2012 (30. Dezember 2012): FC Meerfeld: GSV Moers – SV Scherpenberg 8:7 n.N.; 2013 (29. Dezember 2013): MSV Moers: SV Scherpenberg – GSV Moers 5:3; 2014 (28. Dezember 2014): SV Schwafheim – FC Meerfeld 7:2; 2015 (3. Januar 2016): SV Scherpenberg – FC Meerfeld 8:7; 2016 (8. Januar 2017): SV Scherpenberg – FC Meerfeld 10:8 nach Neunmeterschießen; 2017 (7. Januar 2018): Rot-Weiß Moers: SV Scherpenberg – SV Schwafheim 4:2; 2018 (30. Dezember 2018): International Futsal Moers – VfL Repelen 5:3.

Die nächsten elf Turniere stehen schon fest

Das sind die nächsten Ausrichter und Termine; 3. Januar 2021: TV Asberg; 9. Januar 2022: TV Kapellen, 8. Januar 2023: FC Meerfeld, 7. Januar 2024: MSV Moers; 29. Dezember 2024: GSV Moers; 28. Dezember 2025: SV Schwafheim; 3. Januar 2027: SC Rheinkamp; 9. Januar 2028: FC Rot-Weiß Moers; 7. Januar 2029: International Futsal Moers; 30. Dezember 2029: VfL Repelen, 29. Dezember 2030: SV Scherpenberg.