Wenn am Wochenende der 22. Spieltag in der Fußball-Landesliga, Gruppe 2, ausgetragen wird, muss der TuS Fichte Lintfort (13. Platz, 25 Punkte, 24:47 Tore) zuschauen. Denn das für Sonntag geplante Auswärtsspiel beim VfL Rhede (12., 38:49, 25) wurde wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes am Sportzentrum abgesagt.

Auch der benachbarte Kunstrasen, auf dem Rhede vor zehn Tagen gegen Scherpenberg gespielt hat, steht nicht als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung. „Der VfL teilt sich die Anlage mit der DJK Rhede, und deren Mannschaft ist selbst am Sonntag auf dem Platz im Einsatz“, erklärt Fichte-Coach Volker Hohmann den Grund für die Absage.

Auf ein freies Wochenende darf sich seine Mannschaft aber trotzdem nicht einstellen, wie der Trainer erklärt: „Wir versuchen, kurzfristig einen Testspielgegner zu organisieren. Um 11 Uhr könnten wir auf unserem Kunstrasenplatz beginnen. Klappt das nicht, schieben wir eine Trainingseinheit ein“, will Hohmann auch während der unfreiwilligen Wettkampfpause mit seinen Jungs im Rhythmus bleiben. Gibt es morgen keinen Testkick, soll dieser am Dienstagabend realisiert werden.

Fichtes Kaderplanung „schon sehr weit“

Neben der Arbeit auf dem Trainingsplatz laufen auch die personellen Planungen an der Franzstraße auf Hochtouren – trotz der Ungewissheit, in welcher Liga das Team in der kommenden Saison vertreten sein wird. „Wir sind mit der Kaderplanung schon sehr weit und führen fast täglich Gespräche“, berichtet der Lintforter Trainer. So habe man bereits mit einigen Spielern aus dem aktuellen Team verlängert und auch Zusagen externer Verstärkungen erhalten. „Es sind auch einige aus höheren Spielklassen dabei. Wir haben jetzt schon einen sehr interessanten Kader zusammen. Da werden einige große Augen machen, wenn wir die Namen veröffentlichen“, kündigt Hohmann an.