Drei Teams der SG Niederrhein starteten in Düsseldorf bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaft und außerdem ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SG Niederrhein geht nicht baden

Am Niederrhein. Wenn allein von der SG Niederrhein 50 Schwimmer bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften antreten, ist klar, dass mit allen Teilnehmern solch ein Titelkampf nicht in einem Bad über die Bühne gehen kann. So hatte der Schwimmverband Rhein-Wupper die Bezirksliga ins Rheinbad Düsseldorf geladen, die Bezirksklasse ins Wuppertaler Leistungszentrum.

In Düsseldorf startete die SG mit den Damen I mit Mara Hebner, Anneke Sandow, Lena Weyers, Theresa Müller, Lilia Astrovski, Svea Eichhöfer, Cara Vogt, Katharina Müller, Petra Spitzbart und Kim Kuhlmann; den Damen II mit Marlene Eichholz, Hannah Seifert, Lia Stermann, Lena Glöckler, Aleyna Can, Mareike Altenfeld, Guiomar Ahrensmeyer-Morales, Jeannette Linßen, Nina Welting, Leonie Klimas, Anni Hagenbruck, Jana Thiel und Merle Gorris; und den Herren mit Chris Ohletz, Simon Kiekow, Lukas Reinkober, Felix Baum, Simon Horchmer, Jonas Kessel, Lars Jansen, Nils Steiner, Andreas Thiel, Florian Mehlan und Dennis Krüger.

...eine Herrenmannschaft in Wuppertal. Foto: Desiree Stermann

In Wuppertal waren die Herren II mit Willi Sandow, Jurij Astrovski, Andreas Thiel, Tim Stermann, Daniel Trepalina, Harun Macak, Robin Lauterbach, Julian Reich, Mirko Kiekow, Melvin Feldmann und Sebastian Sendatzki.

In Düsseldorf wurde Jeannette Linßen wegen Frühstarts über 400 Meter Lagen disqualifiziert, musste nach allen Wettkämpfen die Strecke gegen die Uhr schwimmen und knackte mit 6:32,56 Minuten ihre persönliche Bestzeit.

Nils Steiner musste sich Sekunden vor seinem 1500-m-Freistil-Start bei Dennis Krüger eine Hose leihen. Sein Band war gerissen. Die 60 Bahnen erledigte er in neuer persönlicher Bestzeit. „Nicht alles lief nach Plan. Alle Aktiven gaben dennoch mit Herz und Leidenschaft ihr Bestes“, freute sich Coach Ralf Spitzbart mit der Trainerschaft. Er hatte zuvor Jeannette Linßen getröstet und wieder aufgebaut.

In Wuppertal läuft alles rund

Das war in Wuppertal nicht notwendig. Dort lief alles rund. Trainer Stefan Florit: „Wir hatten in der zweiten Mannschaft viele junge Schwimmer dabei, daher sind wir sehr zufrieden, wenn wir hier den Klassenerhalt schaffen.“ Das Team wurde Siebter der Bezirksklasse mit 9821 Punkten. Die Damen I wurden Zweite der Bezirksliga mit 14706 Punkten, die Damen II Neunte mit 11118 Punkten. Ebenfalls nicht baden gingen die Herren I, die mit 14747 Punkten in der Bezirksliga Zweiter wurden.

Ob es für die beiden zweitplatzierten SG-Teams zum Landesliga-Aufstieg reicht, entscheidet sich noch.

>>>DAS IST NEU BEI DEN DEUTSCHEN MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFTEN

Der Deutsche Schwimmverband hat eine Streckenänderung für die deutschen Mannschaftsmeisterschaften (DMS) umgesetzt. Der Punktekampf im Wasser geht nun über 50, 100 und 200 Meter in den Einzellagen Schmetterling, Brust, Rücken und Freistil, außerdem über 100, 200 und 400 Meter im Lagenschwimmen sowie über 400, 800 und 1500 Meter im Freistil.