Neukirchen-Vluyn. Ein tolles Spektakel bietet die Schwimmabteilung vom SV Neukirchen beim 20. Weihnachtsmeeting im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn, mit zehn Vereinen.

Sechs Stunden lang ein nasser Wettkampf beim SV Neukirchen

Da hatte der SV Neukirchen schon ein dickes Brett zu bohren, als der Verein zu seinem 20. Weihnachtsmeeting ins Freizeitbad geladen hatte. Immerhin nahmen zehn Vereine an dem mittlerweile traditionsreichen Wettkampf teil und sorgten dafür, dass das gesamte Spektakel mehr als sechs Stunden dauerte. Doch eines vorweg: Alle fühlten sich pudelwohl, bei knackigkalten Außentemperaturen im mollig warmen Hallenbad.

Das Duisburger Schwimmteam, der Hülser SV, Lintforter SC, SC Delphin Geldern, SV Aegir Kempen, SV Neptun Krefeld, SV Rheinhausen, die SG Bayer, die Startgemeinschaft Niederrhein mit den angeschlossenen Vereinen Blau-Weiß Moers, Freie Schwimmer Rheinkamp und natürlich dem Gastgeber SVN schickten ihre Wettkämpfer ins Wasser. Und die SG Patrick- De Roersoppers, die als niederländischer Verein aus der Nähe von Roermond die weiteste Anreise hatte.

Thomas Kremers begrüßt die Gäste

SVN-Abteilungsleiter Thomas Kremers begrüßte alle Gäste, bevor die Kleinsten den Wettkampftag eröffneten. Für einige der Kinder übrigens der erste. Aber bestimmt nicht der letzte, denn der SVN hatte für jedes Kind neben den üblichen Auszeichnungen auch kleine Geschenke zur Erinneerung parat.

Und sportlich konnte sich der SVN innerhalb der SG Niederrhein allemal sehen lassen. So zeigte Julien Hödl, mit dem Jahrgang 2012 einer der Jüngsten im Wasser, wie akribisch und erfolgreich dort gearbeitet wird. In 21,23 Sekunden gewann er die 25 Meter Freistil, in 25,30 Sekunden die 25 Meter Rücken und Zweiter wurde er über 25 Meter Brust.

Als die Jüngsten ihren Wettkampf beendet hatte, starteten die Älteren. Und die hatten es überwiegend auf die Sprintwertung abgesehen: alle vier Lagen über 50 Meter. Die Punktbesten gewannen ihre Altersklassen.

Allerdings hatten andere wiederum ihre Vorliebe über 1100 Meter. Dabei siegten Jasin Macak (Jahrgang 2006) über 100 m Freistil in 1:06,57 und über 100 Schmetterling in 1:23,48 Minuten, jeweils in neuer Bestzeit. Jeannette Linßen gewann die 100 m Rücken in 1:24.78 Minuten, Mareike Altenfeld (2008) die 100 m Freistil in 1:18,71 Minuten, ebenfalls neue persönliche Bestzeit, und die 100 m Rücken in 1:34,09 Minuten. Maximilian Riefel (2007) gewann jeweils einmal in jeder Lage: 100 m Freistil in 1:09,37 Minuten, 100 m Schmetterling in 1:27,47 Minuten, 100 m Rücken in 1:22,21 Minuten und 100 m Brust in 1:25,78 Minuten. Nikita Baumgärtner (2009) gewann sowohl die 100 m Freistil als auch die 100 m Brust, genau wie Sina Weber (2007) die 100 m Freistil und 100 m Rücken. Yannik Braun (2005) siegte über 100 m Rücken in seinem Jahrgang.

>>>ERGEBNISSE DER SG NIEDERRHEIN

SPRINTWERTUNG

weiblich

2008: 1. Cara Vogt; 2007: 3. Lia Stermann, 4. Lara Besuch; 2004: 2. Lilia Astrovski, 4. Jana Thiel, 5. Jeannette Linßen; 2003: 2. Lena Weyers, 3. Marlene Eichholz, 4. Merle Gorris; 2002: 1. Theresa Müller; AK 20: 1. Katharina Müller (1999), 2. Svea Eichhöfer (1999), 4. Harisa Macak (1996) 5. Julia Müller-Bader (1998);

männlich

2007: 2. Tim Stermann, 3. Dawid Bartosz; 2004: 2. Felix Baum, 3. Simon Horchmer, 6. Jonas Kessel; 2003: 1. Simon Kiekow, 2. Nils Steiner, 3. Robin Lauterbach, 4. Daniel Trepalina; 2002: 1. Willi Sandow; 2000/2001: 2. Dustin Franke, 3. Lars Jansen; AK 20: 3. Hannes Sandow (1997), 4. Julien Reich (1999).

STAFFELWETTBEWERBE

weiblich

4 mal 50m Freistil,

Jahrgänge 2006 bis 2010

2. Cara Vogt, Mareike Altenfeld, Lia Stermann, Anni Hagenbruck in 2:19, 04 Minuten.

3. Sina Weber, Paula Meyer-Glitza, Lara Besuch, Christina Holtmann, 2:27,66 min;...7. Luisa Buß, Laura Paschka, Emma Bur am Orde, Amy Rosengart, 3:22,32 min;

männlich

4 mal 50 m Freistil

Jahrgänge 2006 bis 2011

1. Jurij Astrovski, Maximilian Riefel, Jasin Macak, Sebastian Sendatzki, 2:04,83 min; ...3. Tim Stermann, Alan Yahiya Alkan, Dawid Bartosz, Justus Kessel, 2:19,14 min;

weiblich, 4 mal 50 m Freistil

Jahrgänge 1997 bis 2005

1. Lena Weyers, Theresa Müller, Lilia Astrovski, Katharina Müller, 2:02,24;

2. Marlene Eichholz, Kim Kuhlmann, Svea Eichhöfer, Anna Pauline Sasserath, 2:08,77 min; … 4. Nuria Holtmann, Merle Gorris, Jana Nolden, Lea Mielchen, 2:18,69 min;

männlich

4 mal 50 m Freistil

Jahrgänge 1996 bis 2004

1. Simon Kiekow, Nils Steiner, Simon Horchmer, Kai Rosenau in 1:46,70 min; 2. Lars Jansen, Hannes Sandow, Willi Sandow, Harun Macak, 1:53,12 min; 3. Felix Baum, Dustin Franke, Lukas Reinkober, Robin Lauterbach, 1:53,79 min;

4 mal 50 m Lagen

Jahrgänge 2000 bis 2004

1. Simon Kiekow, Dustin Franke,

Lars Jansen, Simon Horchmer, 2:03,87 min; 2. Jonas Kessel, Felix Baum, Willi Sandow, Nils Steiner, 2:08,56 min.

Die Jüngsten der SG Niederrhein:

Amalia Sendatzki (2013), Amelie Weppler (2012), Anouk Zuberck (2012, Aylin Protz (2012), Ben Smolinski (2013), Daniel Paschka (2012), Daria Puz (2012), Domenik Mejza (2012), Ela Tuana Ibishi (2013), Emir Ibiroglu (2012), Fabian Hlawaty (2012), Hannah Reimann (2013), Havin Bozkaya (2012), Henrik Born (2012), Henrik Druyen (2013), Jona Schierhold (2013), Jonas Katzmann (2012), Julien Hödl (2012), Marie Kalus (2012), Marina Jurmann (2012), Niklas Wilk (2012), Paul Krabs (2013), Pia Hödl (2013), Safa Darazi (2012), Sophie Heinz (2012), Susanne Bartosz (2012).