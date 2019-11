Am Niederrhein. In der Tischtennis-Verbandsliga rupfen die Rheinkamper „Reserve-Falken“ die „Adler Frintrop“. Deshalb nisten Falken I nun auf Tabellenplatz zwei.

Sebastian Hallen läutet für Falken Rheinkamp die Wende ein

Weil in der Tischtennis-Verbandsliga die Rheinkamper „Reserve-Falken“ die „Adler Frintrop“ rupfen, nistet die erste Mannschaft vom TTV Falken Rheinkamp nun auf Tabellenplatz zwei.

TTV Falken Rheinkamp II - DJK Adler Union Frintrop 9:4. Die Gastgeber waren nicht unbedingt der Favorit. Doch das merkte in der Begegnung niemand. Maik Schäfer/Ben Graner schlugen das Union-Spitzendoppel Christian Hintze/Matthias Kelemen, das zuvor 7:1-Siege auf dem Konto hatte, mit 3:2. Und auch die beiden anderen Doppel gingen an die Falken. Essen verkürzte im oberen Paarkreuz auf 2:3, doch Asmir Halilovic und Frank Bentin sorgten für das 5:2, Graner erhöhte vor der Rückrunde auf 6:3, weil Frank Kufen nach 2:1-Satz und 8:1-Punkt-Führung im 4. Satz seine Partie gegen Frank Grohnert noch abgeben musste. Doch in der Rückrunde holten die Adler nur noch ein Spiel.

„Das waren für uns zwei wichtige Punkte für den Klassenerhalt, unserer Ersten haben wir natürlich auch gerne Schützenhilfe in der Tabelle gegeben“, sagte Frank Bentin.

Falken: Damir Halilovic/A. Halilovic, Graner/Schäfer, Bentin/Kufen; A. Halilovic (2), Bentin (2), D. Halilovic, Graner.

TTV Falken Rheinkamp - SV Union Mülheim 8:8. Marcel Abel/Jan Schrooten und Andreas Kaiser/Andre Heinrich sorgten bei den Doppeln für den 2:1-Start. Danach war erst einmal Schluss mit Lustig. Mülheim holte sich sechs Siege in Folge zum 8:1 für den SV – das Spiel von Stephan Gundlach wurde vorgezogen. Dann siegte bei den Gästen nur noch Christian Meisenburg. Beim 6:8 trumpfte Sebastian Hallen auf, der zuvor keinen Blimen pott gewinnen konnte. Einem deutlichen 3:0 gegen Norbert Brüger ließ er mit Oliver Schauer ein genauso klares 3:0 im Abschlussdoppel folgen. „Nach einem 2:7 Rückstand fühlt sich das 8:8 schon richtig gut an“, sagte Mannschaftsführer Andreas Kaiser, „auf unsere Doppel können wir uns aktuell komplett verlassen.“

Falken: Schauer/Hallen, Kaiser/Heinrich, Schrooten/Abel; Kaiser, Schrooten, Abel, Hallen, Gundlach.

TTV Falken Rheinkamp - Anrather TK 9:2. Einen Tag starteten die Falken gegen Anrath bereits die Aufholjagd, ohne hinten zu liegen. Nach drei weiteren Doppelsiegen lautet die aktuelle Bilanz nun 23:6 für die Falken-Doppel. Anrath konnte lediglich auf 1:4 und 2:6 verkürzen. Nach den Rückrunden-Partien im oberen Paarkreuz war die Partie beendet. Rheinkamp holte den Sieg, 3:1 Punkte an einem Wochenende und Platz zwei in der Tabelle – und das nach dem letzten Tabellenplatz nach dem zweiten Spieltag.

Falken: Schrooten/Abel, Schauer/Hallen, Kaiser/Heinrich; Kaiser (2), Schrooten, Schauer, Abel, Heinrich.

TuS 08 Rheinberg II - TTC Bottrop 9:5. Rheinberg hat im Abstiegskampf ein dickes Ausrufezeichen. Jens Menden konnte doch mitspielen. Patrick Kison verzichtete dafür. Thomas Büssen lobte dessen Einstellung, und die Mannschaft habe Nervenstärke bewiesen. „Mit der bestmöglichen Aufstellung war der Sieg natürlich enorm wichtig, um näher an die anderen Teams heranzurücken“, so Büssen. Rheinberg holt sieben von neun Fünf-Satz-Spielen.

TuS 08: Büssen/Menden, Müller/Kieselmann; Menden (2), Volkmann (2), Aydin (2), Müller.