Sascha Weyen und Johannes Bothen sind mit dem 1:1 zufrieden

Am Niederrhein. Das 1:1 spiegelt die Partei VfL Repelen gegen den SV Sonsbeck II in der Fußball-Bezirksliga perfekt wider. Pro Halbzeit ist ein Team besser.

Der VfL Repelen und der SV Sonsbeck II trennten sich gestern in der Fußball-Bezirksliga mit 1:1 (0:0). „Unterm Strich geht das Ergebnis in Ordnung“, lautete nach dem Spiel die praktisch wortwörtlich identische Bewertung beider Trainer. Die Gäste waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Im zweiten Durchgang der VfL. Der ging durch Sadin Hodzic in Führung (59.). Niklas Maas sorgte kurz darauf für den Endstand (66.).