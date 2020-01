Rheinberg: Concordia Ossenberg ist Titelverteidiger

In Rheinberg wird am Wochenende wieder Hallenfußball zelebriert.

Rheinberg. Bei den Rheinberger Stadtmeisterschaften im Hallenfußball geht A-Kreisligist Concordia Ossenberg am Sonntag als Titelverteidiger an den Start.

18 Jahre hatte es gedauert, bis sich die Fußballer von Concordia Ossenberg Anfang 2019 wieder die Stadtmeister-Krone aufsetzten. Keeper Ingo Feß nahm den Pott mit nach Hause. Und da blieb er auch bis jetzt stehen. Nun muss sich Feß, mittlerweile Torwart-Trainer, von der Trophäe trennen. Am Sonntag wird ab 11 Uhr in der Rheinberger Großraumsporthalle der Stadtmeister-Titel 2020 ausgespielt. Die Concordia richtet das Futsal-Turnier mit sechs Mannschaften aus.

Der Pokalverteidiger: Marco Dietrich, Trainer von Concordia Ossenberg, war im Januar 2019 nicht dabei. Er stieß erst im Sommer dazu. Und ob der Coach am Sonntag die Mannschaft betreuen wird, ist noch fraglich. Ihn hat ein grippaler Infekt erwischt. Sollte Dietrich weiter das Bett hüten müssen, würde Co-Trainer Marco Hagl einspringen. „Wir wollen nicht auf Teufel komm raus Stadtmeister werden. Die Jungs sollen in erster Linie Spaß haben“, meint Dietrich. Torjäger Silas Baumbach ist nur Zuschauer. Er hat Probleme mit einer Hacke. Patrick Utech ist gesperrt und an der Kuchentheke anzutreffen.

TuS 08 mit Ambitionen

Der Geheimfavorit: Der TuS 08 Rheinberg ist zwar der einzige B-Ligist im Teilnehmerfeld, hat jedoch in der Winterpause personell nachgelegt. Und unter den Neuzugängen befinden sich etliche Techniker, die schon bei einigen Hallenturnieren gezaubert haben. So werden die Karabulut-Brüder Serhat und Ridvan, Stiven Al Mando, Firouz Rashou oder auch Ricardo Reol dem Kader angehören. Ebenso könnte Trainer Roman Ehresmann auf dem Feld stehen: „Die Halle ist auch mein Gebiet. Wir sehen der Stadtmeisterschaft positiv entgegen, sind aber nicht so arrogant und sagen, dass wir den Pokal holen werden.“

Der Außenseiter: Drei Punkte nur holte der SV Orsoy bislang in der Meisterschaft. Und jetzt ist mit Fatih Sanverdi auch noch der beste Torschütze zum SV Schwafheim gewechselt. Der Offensivakteur hätte sicherlich in der Halle für den SVO wieder viele Akzente setzen können. Das gilt ebenso für Stephan Barth und Masen Kurdi, die beide nicht mitspielen. Trainer Daniel Zvar ist die Platzierung in der Abschlusstabelle egal: „Wichtiger ist mir, dass sich bei uns niemand verletzt.“

Die Jungspunde: 18 Zusagen lagen Frank Misch, Coach des TuS Borth, für die fünf Spiele am Sonntag vor. „Die Jungs haben richtig Bock, zu zocken.“ Wie auf dem großen Feld wird der A-Ligist auch in der Halle viele junge Spieler aufbieten. Moritz Neumann, Simon Kleintges-Topoll oder Kevin Kroggel werden sicherlich einige Kabinettstückchen zeigen. Für Misch spielt das sportliche Abschneiden eine untergeordnete Rolle: „Ich bin da schmerzfrei. Unser Minimalziel lautet, nicht Letzter zu werden.“ Er wird am Sonntag nicht auf der Bank sitzen. Die Kommandos geben Hans Drotboom und Patrick Heydrich.

Der Seriensieger: Der SV Budberg ist wieder ein Titel-Kandidat, auch wenn’s in der Bezirksliga nicht rund lief. Coach Tim Wilke schickt eine Truppe mit Balltretern aufs Feld, die alle jünger als 21 Jahre sind, wie er sagt. „Wir haben den Anspruch, jede Partie zu gewinnen. Wir wollen ein gutes Bild abgegeben.“

Der Verfolger: Nisfad Grgic möchte es nicht direkt aussprechen, aber der SV Millingen liebäugelt schon mit dem Stadtmeister-Pokal. „Wir werden eine gute Truppe stellen und mit guter Laune ins Turnier gehen“, sagt der Coach des A-Ligisten. Leader Tom Vennhoff, Goalgetter Admir Basovic oder Vize-Kapitän Yannik Manko laufen auf.

Übrigens:

Ab 11 Uhr spielen am Samstag acht Rheinberger Fußball-Mannschaften in der Großraumsporthalle den Stadtmeister für Reserve-Teams aus.

In der Gruppe A treffen Concordia Ossenberg II, der TuS Borth II, SV Millingen II und SV Budberg IV aufeinander. In der Gruppe B treten TuS 08 Rheinberg II, der SV Budberg II, SV Orsoy II sowie SV Budberg III gegen den Futsal-Ball.

Eine Partie dauert zwölf Minuten. Das kleine Finale (15.10 Uhr) und das Endspiel (15.30) laufen über zweimal zehn Minuten.