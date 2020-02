Rhede im Hinspiel: Phantomtor bringt SV Scherpenberg zu Fall

Moers. In der Fußball-Landesliga muss der SV Scherpenberg am Mittwoch um 20 Uhr beim VfL Rhede nachsitzen. Im Hinspiel gab es ein Phantomtor.

Mit Selbstvertrauen im Gepäck fährt Fußball-Landesligist SV Scherpenberg am Mittwoch (Anstoß: 20 Uhr, Kunstrasen am Sportzentrum) die gut 70 Kilometer zum VfL Rhede. Trainer Ralf Gemmer verbuchte das 4:1 über den Tabellenletzten DJK/VfL Giesenkirchen nicht nur als Pflichtsieg: „Meine Mannschaft hat gezeigt, dass sie bei widrigen Platzverhältnissen gegen einen bissigen Gegner auch gut kämpfen kann.“

Diese Tugend wäre heute Abend kein Nachteil. Das Hinspiel gegen Rhede, wegen Wasser auf der Wäldchen-Asche zweimal verschoben, bedeutete schließlich im September für Scherpenberg einen sportlichen Wendepunkt. Nach fünf Startsiegen setzte es gegen den VfL eine 2:3-Niederlage. Eine 2:0-Führung wurde verspielt, Kapitän Bora Karadag verschoss einen Foulelfmeter – und der Rheder Ausgleich kurz vor der Pause per Flachschuss von Mauritz Varwick war überaus umstritten.

Einsatz von Stellmach fraglich

Der Essener Unparteiische Fynn Tonscheidt entschied auf Tor, obwohl der Ball neben dem Scherpenberger Gestänge lag. Die Kugel soll durch ein Schlaufenloch im Tornetz geflutscht sein. So richtig gesehen hatte das unter Flutlicht niemand. Nach minutenlangen Diskussionen zählte das Phantomtor. Scherpenberg verlor am Ende mit 2:3, geriet in eine sportliche Negativspirale mit nur noch einem Sieg und acht Niederlagen in neun Spielen.

Anfang November stellte Sportleiter Kay Bartkowiak in der Umkleide die Vertrauensfrage. Cheftrainer Abdassamad Sallay musste nach nur vier Monaten gehen. Sein Assistent Christian Schütz sowie Kapitän und Leistungsträger Bora Karadag, der mittlerweile für Bezirksligist FV Duisburg 08 spielt, schlossen sich Sallay solidarisch an.

Doch mit dem neuen Trainer Ralf Gemmer in der Hinterhand gelang den Moersern vor und nach Weihnachten erst einmal die Wende. Gemmer war schon beim unerwarteten 5:1-Triumph in Bedburg-Hau mit dabei, freute sich über den Sieg beim Moerser Hallenstadtpokal, schaffte es im Elfmeterschießen bei Fichte Lintfort ins Kreispokalfinale (gegen den Sieger aus SV Budberg – SV Sonsbeck am 11. März) und nahm auch das 4:1 zum Landesliga-Start gegen Giesenkirchen mit.

Frömmgen mit einer Fußprellung

Entspannung ist freilich noch nicht angezeigt bei Gemmer und seinen Akteuren. Die auf dem vierten Abstiegsplatz stehende SV Hönnepel-Niedermörmter hat noch drei Nachholspiele zu bestreiten und könnte die davor platzierten Teams im Handumdrehen gefährden. Also auch Scherpenberg.

Beim SVS sind heute in Rhede die Einsätze zweier Angreifer gefährdet: Gabriel Derikx (Arbeit) und Maximilian Stellmach. Der dreimalige Torschütze vom Sonntag verspürte ein leichtes Ziehen im Oberschenkel. Dazu ist fraglich, ob Rechtsverteidiger Nico Frömmgen (Fußprellung) mitwirken kann.

Übrigens:

Zwei weitere Partien sind neben dem Scherpenberg-Spiel für Mittwochabend in der Landesliga angesetzt: ASV Süchteln - VfR Fischeln (20 Uhr) und SGE Bedburg-Hau - TSV Meerbusch II (20.30 Uhr).

Für den SV Scherpenberg geht es nach Karneval bei der Oberliga-Reserve des TSV Meerbusch weiter (1. März, 15 Uhr). Das nächste Heimspiel steigt am 8. März (15.15 Uhr) gegen Aufsteiger Blau-Weiß Dingden.