Neue Spieler: Fichte Lintfort stärkt Qualität für Landesliga

Für die verbleibenden 15 Punktspiele in der Fußball-Landesliga sowie das Kreispokal-Halbfinale gegen Liga-Konkurrent SV Scherpenberg verändert Fichte Lintforts Cheftrainer Sven Schützek seinen Kader. „Ziel ist es, mehr Qualität reinzubringen – auch, um bessere Trainingseinheiten zu gewährleisten“, betont Schützek. Aufgrund diverser Ausfälle waren Übungsabende mit weniger als 14 Spielern keine Seltenheit.

Mit Mehmet Coskun (28/FSV Duisburg) kommt ein weiterer Torhüter dazu. Der 19-jährige Philipp Raskopf steckt derzeit im ersten Ausbildungsjahr und kann nur unregelmäßig trainieren und spielen. Coskun, der auch schon für Scherpenberg, Schwafheim und den GSV Moers gespielt hat, soll dies kompensieren und auch für ein wenig Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten sorgen. Da war bisher Kapitän Marian Gbur (35) unumstritten gesetzt.

Talent kommt aus Meerbusch

Für das offensive Mittelfeld kommt mit Marcel Hiller ein Talent von Ligakonkurrent TSV Meerbusch II. Der 19-Jährige hat in der A-Jugend für Niederrheinligist VfR Fischeln gespielt. Gespannt sein dürfen die Fichte-Anhänger auf zwei neue japanische Studenten im Aufgebot, die Coach Schützek in Trainingseinheiten bereits getestet hat.

Abwehrspieler Yoshiki Urata kommt vom Ausbildungsverein HBO Tokyo, der seine Talente gern für ein halbes oder ein ganzes Jahr nach Europa zur Weiterbildung schickt. Angreifer Kento Hashimura kickte in Japan zuletzt für den FC Riseisha, der Mannschaft vom College of Sports in Osaka. „Beide haben Potenzial. Yoshiki ist Innenverteidiger mit einem guten Pass-Spiel. Er weiß, was er macht. Kento sucht als Stürmer stets entschlossen den Abschluss, das hat uns zuletzt ein wenig gefehlt. Auch im Eins-gegen-eins-Spiel hat er seine Qualitäten“, so Trainer Sven Schützek, der nach der Winterpause seinen Kader zum Trainingsstart am 6. Januar begrüßen wird.

Celik und Krasniqi zu Neukirchen-Vluyn

Abgänge gibt es im Kader auch. Enes Celik und Ex-Bezirksliga-Torjäger Arjeton Krasniqi, der bei Fichte keine Spielminute bestritten hat, schließen sich Kreisliga-B-Spitzenreiter FC Neukirchen-Vluyn an. „Es wird noch weitere Veränderungen bei uns geben“, sagt Trainer Schützek, der in Personalunion auch als Sportleiter bei Fichte arbeitet.

Das Vorbereitungsprogramm sieht so aus: 9. Januar, 19.30 Uhr: SV Straelen II - Fichte, 12. Januar, 15 Uhr: Fichte - SF Broekhuysen, 19, Januar, 15 Uhr: VfL Tönisberg - Fichte, 26. Januar, 15 Uhr: TVD Velbert - Fichte, 2. Februar, 15 Uhr: Fichte - Viktoria Goch. Das erstes Landesligaspiel des neuen Jahres steigt am 8. Februar um 16 Uhr beim Abstiegskandidaten Holzheimer SG.