Moerser TV überwintert als ungeschlagener Tabellenführer

Die Hockey-Herren vom Moerser TV liegen nach dem dritten Spieltag in der 2. Verbandsliga, Gruppe B, mit der maximalen Ausbeute von neun Punkten und 39:9 Toren an der Tabellenspitze. Und dort werden sie auch den Jahreswechsel erleben, denn erst am Sonntag, 5. Januar 2020 geht die Hallensaison weiter, für den MTV I sogar erst am 12. Januar.

Dass die „Erste“ auf dem Platz an der Sonne überwintert, hat sich das Team beim bis dato punktgleichen Club Raffelberg IV in Duisburg verdient. Mit einem 14:5 (6:2)-Auswärtssieg in einer eher unattraktiven Partie trat der MTV die Heimreise an. Damit war allerdings das Ziel erreicht, alle Punkte mitzunehmen.

Fabian Hoppstock gelang das schnelle 1:0 – allerdings fiel durch eine Unachtsamkeit der Raffelberger Ausgleich genauso schnell. Doch davon ließ sich das MTV-Team nicht beirren, konnte die Führung trotz weiterer Ungenauigkeiten zum 6:2-Halbzeitstand ausbauen.

Gegnerische Angriffe entschärft

Nach der Pause das gleiche Bild: Der MTV war vor dem Raffelberger Tor effektiv, konnte gleichzeitig die gegnerischen Angriffe weitgehend entschärfen. Außerdem nutzten die Gäste ihre Ecken. Ein Garant für den deutlichen Sieg war auch Tim Wagner, der fünf Treffer beisteuerte.

Da Raffelberg IV gleich zu Saisonbeginn gegen den jetzigen Tabellenzweiten ETB Essen II verloren hat, kommt es nach dem bisherigen Stand der Dinge am 19. Januar in Moers zum Spitzenspiel Erster gegen den Zweiten. Davor empfangen die Moerser aber noch am 12. Januar ETUF Essen III.

MTV: Höbel, Bongers, Großheim, Schilling, Schroer (2), Lahn (1), Hoppstock (1), Niephaus (2), Niclas (3) , T. Wagner (5).

Der Moerser TV II musste in der Parallelgruppe A der 2. Verbandsliga als Ligazweiter beim Tabellenführer Oberhausener THC III antreten. Und beide Mannschaften schenkten sich beim 7:7 (2:4) nichts.

Die Gäste gingen früh in Führung, mussten aber ebenfalls ruckzuck den Ausgleich hinnehmen. Doch Moers baute seinen Vorsprung auf 3:1 aus, lag zur Halbzeit mit 4:2 vorne. Aber die Gäste hatten den kleineren Kader, Oberhausen dadurch mehr Reserven. So kam es zum Ausgleich. Zwar gelang der Moerser Reserve nach das 5:4 – doch das war die letzte MTV-Führung. Oberhausen übernahm trotz zwischenzeitlicher MTV-Überzahl die Partie, lag erstmals beim 6:5 vorne und baut den Vorsprung auf 7:5 aus. Nun sah alles nach einer Auswärtsniederlage aus. Ein letztes Aufbäumen, ein Anschlusstreffer drei Minuten vor dem Abpfiff und eine erfolgreiche Strafecke 30 Sekunden vor Ende Schluss sorgten jedoch für den verdienten 7:7-Ausgleich und Endstand.

MTV III holt ersten Sieg

Die dritte Mannschaft der Hockey-Herren vom Moerser TV musste in der 3. Verbandsliga beim TV Jahn Hiesfeld II antreten. Nach der 3:5-Niederlage zum Saisonauftakt gegen den derzeitigen Tabellenführer HC Essen 99 III holte die Mannschaft beim 7:7 gegen den MSV Duisburg II den ersten Punkt. In Hiesfeld gab es einen 9:5 (5:0)-Sieg.

Den klaren Vorsprung zur Pause wollten die Gastgeber noch drehen und berannten das MTV-Tor bis in die Schlussminuten der Partie. Doch Moers III hielt prima dagegen.

MTV: Werth (4), Schlegel (3), Hoell (1), Kleifeld (1).

>>>JUGENDMANNSCHAFTEN VOM MOERSER TV

Die MTV-Knaben D starteten im 4er-Team in die Hallensaison beim Turnier vom MSV Duisburg. Es unterlag dem Gastgebern mit 4:11, dem Kahlenberg HTC mit 3:6 und Club Raffelberg II mit 3:9.

MTV: Mathis Feldrappe(2), Moritz Herrmann (3) , Arian Istogu, Anton Melcher (4) , Mats Minrath, Ben Vetter, Fynn Zilian(1).

Die Moerser Knaben E 2 waren Gastgeber des Miniturniers, spielte gegen den TV Jahn Hiesfeld 4:7 (2:2) und gegen den ETB Essen II 1:3 (1:1).

Die Mädchen A2 vom MTV entpuppen sich als Remis-Königinnen. Nach dem 1:0 gegen Oberhausen am ersten Spieltag gab es ein 1:1 gegen Preußen Duisburg. Beim Club Raffelberg hieß es 0:0 gegen Tabellenführer TV Jahn Hiesfeld und 2:2 gegen den MSV Duisburg

MTV: Jule Thomas, Lena Jochums, Hannah Fischer,Tess Kolanczyk, Victoria Briese (2), Marlene Pappe, Frieda Kreutzer, Elisa Bernitt.

Die Mädchen C2 und C3 vom MTV hatten zum Turnier geladen. Die C2 unterlag im ersten Spiel dem Oberhausener THC mit 0:6 danach mit 0:1 dem HC Essen – nach einem Penalty. Da machten es die C3-Mädchen besser. Gegen den TV Ratingen gab es ein 1:1, Neele Perbix traf per Penalty, doch gegen den Oberhausener THC gab es eine 0:3-Niederlage.

C2: Zoe Albrecht, Annika Boshüsen, Aleatha Jakob, Meret Junker, Mara Pötter, Franziska Reitz, Charlotte Tollkötter.

C3: Kira Albrecht, Mara Böcker, Finja Böhmert, Henna Junker, Tijana Meyer, Neele Perbix, Tabea Winkler, Gretha Zvar.

Die Mädchen D3 schlugen in Uhlenhorst den Club Raffelberg VI mit 1:0, durch Gretha Zvar. Gegen TV Jahn Hiesfeld gab es ein 1:1. Frieda Prunge hatte getroffen.

MTV: Kira Glienke, Tijana Meyer, Josephine Königs, Gretha Zvar, Frieda Prunge, Frederike Schirmer, Pauline Höfels, Gretha Rywotzki, Linnea Westermann.