Moerser Stadtpokal: 115 Tore und ein verletzter Repelner

Am ersten Spieltag des 39. Moerser Hallenfußball-Stadtpokal haben Titelverteidiger International Moers, der schon den Halbfinaleinzug für Sonntag klargemacht hat, sowie Landesligist SV Scherpenberg mit drei Siegen und 24 erzielten Toren die beiden Fünfer-Gruppen dominiert. Ohne die Fußball-Bezirksligisten FC Meerfeld und den SV Schwafheim, die wegen der neuen am Futsal orientierten Hallen-Spielregeln nicht angetreten waren, gab es allerdings auf den Tribünen des Enni-Sportzentrums in Rheinkamp auch Lücken. Rund 500 Zuschauer sahen in 14 Vorrundenspielen stattliche 115 Tore.

Der GSV Moers (in Gelb) lässt dem TV Kapellen keine Chance. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

An den beiden besten Partien des ersten Spieltags war Titelverteidiger International Moers beteiligt, als Favorit in die Gruppe A gestartet. Die Schwarz-Weißen mussten sich dem technisch überaus guten Turnier-Neuling Niederrhein Soccer, aktuell Tabellenführer der Futsal-Landesliga, unglücklich mit 1:2 beugen. Schlüsselszene der Partie war dabei fünf Minuten vor dem Ende eine Rote Karte gegen Torhüter Paul Küpper, der auf dem Feld für A-Kreisligist ESV Hohenbudberg aufläuft.

Futsal-Legende Samir Selihovic am Ball

Der 24-jährige Kapitän musste wegen vermeintlichen Handspiels außerhalb des Torwartraumes vorzeitig vom Feld. Die folgende zweiminütige Überzahl nutzten die Hellblauen um Futsal-Legende Samir Selihovic (48, ehemaliger belgischer Futsal-Spieler des Jahres) zum knappen 2:1-Sieg aus.

Gegen A-Kreisligist MSV Moers, der Ligakonkurrent TV Asberg mit 9:1 abgeschossen hatte, machte dann der 42-jährige International-Spielertrainer Zelmat El Bachir mangels Ersatzmann für Küpper den fliegenden Torwart. Das zahlte sich gegen stark aufspielende Meerbecker in der finalen Spielminute aus. El Bachir traf zunächst zum 1:0, der MSV egalisierte nach einem 1:3-Rückstand noch zum 3:3, ehe El Bachir mit dem 4:3 genau 29 Sekunden vor Spielende den Zittersieg der Inter-Auswahl sicherstellte. Am Ende hieß es mit dem finalen Schuss sogar 5:3.

Gegen den TV Asberg jubelt der MSV Moers (in Grün) beim satten 9:1-Erfolg. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Wenig erfreulich startete Vorjahresfinalist VfL Repelen ins Turnier. Bei der 3:4-Niederlage gegen Niederrhein Soccer musste Trainer Sascha Weyen mit Usan Sengül einen Verletzten beklagen. Der ehemalige Scherpenberger Landesliga-Kicker musste nach einem Press-Schlag mit Verdacht auf Bänderdehnung im rechten Fußgelenk vom Feld gebracht werden. „Er konnte zum Glück wieder auftreten. Ich hoffe, dass er nicht länger ausfällt“, erklärte Trainer Weyen, dessen Team auch gegen die zweite Futsalauswahl, nämlich International, mit 1:5 verlor und damit vorzeitig den Halbfinaleinzug verspielt. Sengüls Bänderdehnung blieb glücklicherweise die einzige schwere Verletzung des Nachmittags im Rheinkamper Enni-Sportzentrum.

Das Geschehen in der Gruppe B dominierte erwartungsgemäß der SV Scherpenberg. Der neue Trainer Ralf Gemmer, der schon neben dem für das Hallenturnier verantwortlichen Coach Deniz Günes auf der Bank saß, durfte mit dem technisch feinen Auftritt seiner Blau-Hemden überaus zufrieden sein. Die Gegnerschar war allerdings auch hoffnungslos unterlegen. Auf ein 6:2 gegen B-Ligist Rot-Weiß Moers ließ der Landesligist ein saftiges 9:0 über den chancenlosen SC Rheinkamp folgen. Mit dem finalen 9:4 über den TV Kapellen hatten die Scherpenberger, die als Turnier-Organisator auch eine starke sportliche Besetzung aufs Parkett geschickt hatten, stattliche 24 Tore erzielt. Bester Schütze am Samstag war Nico Frömmgen (7) vor Gabriel Derickx (5).

Ähnlich torhungrig spielte auch Bezirksligist GSV Moers auf, der allerdings nur mit der Reserve angetreten war. Kapellen (6:2) und Rheinkamp (6:1) bereiteten den Gelb-Schwarzen keine Mühe. Gegen Rot-Weiß Moers mit dem bisweilen stark aufspielenden Torjäger Serhat Karabulut setzte es allerdings im Endspurt eine 4:7-Niederlage. Drei Treffer von Eren Kayman nach einem zwischenzeitlichen 4:4 ließen die in Schwarz spielenden Rot-Weißen jubeln.

Der SC Rheinkamp (in Orange) sieht gegen Landesligist SV Scherpenberg beim 0:9 kein Land. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Das Kreisliga-B-Team von Trainer Frank Mares kann am Sonntag mit einem Sieg über Rheinkamp, das am Samstag nur mit einer besseren A-Jugend angetreten war, den unerwarteten Halbfinaleinzug klarmachen. „Wir sind mit Lust und Spaß an die Sache rangegangen und haben uns sehr gut verkauft“, lobte Trainer Mares.

Die Ergebnisse vom Samstag in der Übersicht

Vorrunde, Gruppe A: TV Asberg – International Moers 1:4; Niederrhein Soccer – VfL Repelen 4:3; MSV Moers – TV Asberg 9:1; International Moers – Niederrhein Soccer 1:2; International Moers – MSV Moers 5:3; Niederrhein Soccer – TV Asberg 6:6; VfL Repelen – International Moers 1:5.

Gruppe B: SV Scherpenberg – Rot-Weiß Moers 6:2; TV Kapellen – GSV Moers 2:6; SC Rheinkamp – SV Scherpenberg 0:9; Rot-Weiß Moers – TV Kapellen 6:2; GSV Moers – SC Rheinkamp 6:1; TV Kapellen – SV Scherpenberg 4:9; GSV Moers – Rot-Weiß Moers 4:7.

Der Spielplan am Sonntag (alle Spiele einmal 15 Minuten)

Gruppe A: 12 Uhr: MSV Moers – Niederrhein Soccer; 12.34 Uhr: MSV Moers – VfL Repelen; 13.08 Uhr: VfL Repelen – TV Asberg.

Gruppe B: 12.17 Uhr: SC Rheinkamp – TV Kapellen; 12.51 Uhr: SV Scherpenberg – GSV Moers; 13.25 Uhr: Rot-Weiß Moers – SC Rheinkamp.

Platzierungsspiele; 14.20 Uhr und 14.37 Uhr: Halbfinale; 14.54 Uhr: Spiel um Platz 9; 15.11 Uhr: Spiel um Platz 7; 15.28 Uhr: Spiel um Platz 5; 16.15 Uhr: Spiel um Platz 3; 16.45 Uhr: Endspiel (zweimal 15 Minuten).