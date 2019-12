Moerser SC geht im Derby gegen den TuS Xanten die Puste aus

Am Niederrhein. Zwei Derbys stehen am Wochenende in der Handball-Bezirksliga an. TuS Xanten siegt beim Moerser SC, TV Schwafheim II bei der HSG Alpen/Rheinberg.

In der Handball-Bezirksliga standen zwei Derbys auf dem Programm: Der TuS Xanten jubelte beim Moerser SC und der TV Schwafheim II machte das bei der HSG Alpen/Rheinberg.

Moerser SC - TuS Xanten 27:33 (12:15). Die Domstädter kamen zunächst besser aus den Startblöcken, drückten dem Spiel ihren Stempel auf (8:3/11. Minute). Doch in der Folgezeit gelang den Gästen 12 Minuten lang kein Treffer – Moers konnte die Partie wieder offen gestalten (9:8/23.). Die Gastgeber zeigten sich auch nach dem Seitenwechsel bemüht und waren kämpferisch auf der Höhe des Geschehens (17:20/40.). Doch letztendlich setzte sich die stärkere individuelle Qualität der Gäste durch – Xanten enteilte. Die Entscheidung war gefallen. Moers überzeugte dennoch mit einer guten Moral. Auf Xantener Seite stach Lennart Kühl mit einer überragenden Trefferquote hervor.

MSC: Vanek 4/1, Thiemel 4, Panitz 3, Wendorff 3, Gebel 3, S. Kolassa 2, Vook 2, Kanschat 2, Dewald 2, Knapp 1, R. Kolassa 1.

TuS: Kühl 8/1, Swoboda 6, Ernst 5, Orlowski 4, Dertinger 4, Eichler 2/1, Glenk 2, Sernetz 1, Heiming 1.

HSG Alpen/Rheinberg - TV Schwafheim II 28:34 (18:14). Es wurde ein kurioses Duell. Die punktlosen Gastgeber dominierten Durchgang eins, präsentierten sich als eine Einheit. Schwafheim hingegen musste frühzeitig eine bittere Rote Karte (10. Minute) gegen den einzigen im Aufgebot stehenden Torwart Daniel Sommer schlucken. Trainer Christian Rakebrand stellte sich zur Verfügung – und somit zwischen die Pfosten. Der Gast kam allerdings erst nach dem Seitenwechsel richtig in Schwung, überzeugte mit Kampf und Elan, spulte im Angriff unter der Regie von Daniel Attrot sein Konzept klug herunter. Schwafheim profitiert von seiner Konstanz, stellte vor allem in der hektischen Schlussphase das bessere Team. Rheinberg stand am Ende wie gewohnt mit leeren Händen da.

HSG: Scheffers 6, Brettschneider 4, P. Luitjens 3/2, T. Luitjens 3, Ja. Leibold 3, Blokisch 3, Kamps 3, Kugler 2, Jo. Leibold 1.

TVS II: Gröning 15/6, Buchholz 8, Imhoff 4, Da. Attrot 3, Hafermann 3, De. Attrot 1.

TV Kapellen II - TSV Bocholt 27:19 (9:6). Die Blau-Weißen vom TVK nehmen aktuell eine tolle Entwicklung. Die Mannschaft hat sich mit dem vierten Erfolg in Serie zurück ins Aufstiegsrennen gebracht, belegt momentan den dritten Platz. Wie schon in den Wochen zuvor stand die mannschaftliche Geschlossenheit im Vordergrund. Eine gute, ausgeprägte kämpferische Einstellung herrschte in der Defensive. Die eigentlich hoch eingeschätzten Gäste aus Bocholt waren chancenlos.

TVK II: Boschheidgen 7, Zadraschil 7, Sodermanns 2, Pattberg 2, Kentrat 2, Steuten 2, Schlie 2, Lasnig 1, Hanio 1, Keusemann 1.

BW Dingden - SV Neukirchen II 28:22 (12:11). Die Partie stand auf einem schwachen Niveau. Die Gäste schafften es, mit einer ordentlichen Einstellung lange Zeit mitzuhalten. Neukirchen erlaubte sich allerdings nach dem Seitenwechsel zu viele technische Fehler – auch die Rückzugsphase ließ am Ende zu wünschen übrig.

SVN II: Böckel 8, S. von Zabiensky 3/1, Staar 3, Berner 3, Casper 3, Heinz 1, Penzenstadler 1.