Den Kontakt zum Spitzenduo halten, wenn nicht sogar verkürzen und den Schwung mitnehmen: Das ist der Wunsch der Zweitliga-Volleyballer vom Moerser SC vor ihrem Spiel am Samstag um 19.30 Uhr. Dann ist der VC Bitterfeld-Wolfen im heimischen Enni-Sportpark in Rheinkamp zu Gast. Dabei trügt der Schein, dass es gegen den Tabellenelften aus Moerser Sicht ein einfaches Unterfangen werden könnte.

„Vor der Saison war das einer meiner Favoriten auf den Aufstieg“, sagt Trainer Hendrik Rieskamp, angesprochen auf den kommenden Kontrahenten aus Sachsen-Anhalt. „Sie hatten sehr viel Verletzungspech, haben sich aber in der Saison noch verstärkt und sind nun auf einem besseren Weg.“ So ist dort neben internationalen Top-Akteuren, darunter drei Spielern aus den USA, mit Zuspieler Martin Krüger ein erstligaerfahrener Klasse-Mann zu finden, der unter anderem beim Spitzenklub VfB Friedrichshafen gespielt hat. „Die haben viel Qualität“, fasst Rieskamp zusammen.

Mit dem MSC ist zu rechnen

Doch die „Adler“ müssen sich auch nicht verstecken. Die vergangenen beiden Siege in den Spitzenduellen gegen CV Mitteldeutschland und in Schüttorf (jeweils 3:1) zeigten, dass mit dem MSC zu rechnen und der Glaube an den Aufstieg in die 1. Bundesliga weiterhin vorhanden ist. „Wir wollen natürlich Meister werden und aufsteigen, aber das wird kein einfacher Weg. Jedoch ist das Ziel, immer das Maximale herauszuholen, um für den Aufstieg zu punkten“, formuliert der Coach deutlich. „Dafür brauchen wir einen Sieg, da gibt es keine zwei Meinungen.“

Um das zu schaffen, muss der eigene Stil wiedergefunden und aggressiv agiert werden, gibt Rieskamp vor. „Wir müssen die Punkte wollen, und ich glaube, dass ein starker Aufschlag dafür nötig sein wird. Insgesamt sollten wir besser agieren, als in Schüttorf.“

Schwacher Satz soll Ausnahme bleiben

Dort kam seine Truppe vornehmlich über den Kampf, leistete sich aber einige durchaus vermeidbare Fehler. Dazu kam ein schwacher zweiter Satz. „Das kann mal passieren, aber so etwas brauche ich nicht jede Woche. Grundsätzlich war ich damit überhaupt nicht zufrieden“, gibt der Übungsleiter an.

Personell sieht es aus wie zuletzt, Diagonalspieler Oliver Staab fehlt weiter, der Rest sollte mit an Bord sein. „Zuhause sind auch wieder unsere Zuschauer gefragt. Ich denke, sie wollen auch, dass der MSC wieder in der 1. Liga spielt“, hofft Rieskamp auf lautstarke Unterstützung in der Halle. „Fakt ist, wir wollen alles versuchen, aber haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Aber mit der Euphorie im Rücken wollen wir aus den kommenden sieben Spielen 21 Punkte holen.“ Der Auftakt dazu soll gegen Bitterfeld-Wolfen erfolgen.